Dying Light 2 mocno krytykowane przez graczy z Włoch. O co poszło?

fot. Techland

Gracze z Włoch nie są zadowoleni z Dying Light 2 i dają temu wyraz poprzez tak zwany review bombing, czyli wystawianie najniższych możliwych not w serwisie Metacritic. Co ciekawe, w tym konkretnym przypadku nie chodzi o jakość samej gry, a coś zupełnie innego: brak pełnej, włoskiej wersji językowej. Techland zdecydował się bowiem na przetłumaczenie jedynie napisów na ten język, co zdaniem Włochów jest sporym krokiem w tył względem pierwszej części, która oferowała możliwość zabawy z włoskimi głosami. Niektórzy dodają, że jest to po prostu lekceważenie dużej części odbiorców.

Pokazali brak szacunku dla Włochów. My również nie będziemy szanować ich i kupować ich kiepskiej gry zainfekowanej Denuvo - pisze użytkownik o pseudonimie landinim001

Brak włoskiego języka przy obecności wszystkich innych języków w tej grze to poważna zniewaga wymierzona we włoską kulturę i ludzi - dodaje soulgamer77

Aktualna średnia ocen użytkowników to od 4,2/10 do 5,9/10 - wyniki różnią się w zależności od platform. Przeglądając opinie użytkowników można również zauważyć inne, interesujące zjawisko: część osób zaczęła wystawiać bardzo wysokie noty, w ich uzasadnieniu wpisując wprost, że robią to "na złość" Włochom.

Firma Techland nie odniosła się do całej sprawy, ale warto zaznaczyć, że już w styczniu oficjalnie poinformowano, że włoskiego dubbingu w grze zabraknie.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.