W Dying Light: The Beast zagramy... wcześniej. Jest nowa data premiery
Techland zdecydował się zaskoczyć graczy. Poinformowano, że Dying Light: The Beast trafi na rynek nieco wcześniej.
Polski Techland w mediach społecznościowych poinformował, że przyspiesza datę premiery Dying Light: The Beast. Według wcześniejszych informacji, gra miała na rynku ukazać się w najbliższy piątek, 19 września. Ten termin nie jest już aktualny - nową datą wydania gry jest czwartek, 18 września. Gra zostanie odblokowana globalnie, tak aby wszyscy mogli równocześnie w nią zagrać. Start serwerów został zaplanowany na godz. 18.00 czasu polskiego.
W tym samym wpisie poinformowano również, że Dying Light: The Beast sprzedało się w ponad 1 milionie zamówień przedpremierowych, co jest całkiem zadowalającym wynikiem kupowania "w ciemno", nie znając opinii recenzentów i graczy.
Dying Light: The Beast to także sprawdzian dla Techlandu. Gra zaczynała, jako dodatek do Dying Light 2, ale z czasem urosła do rozmiarów osobnej produkcji. Deweloperzy otwarcie stwierdzili, że krótsze, samodzielne tytuły, takie jak The Beast, to przyszłość gier. Zamiast dążyć do tworzenia kolejnych, gigantycznych, otwartych światów, które są niezwykle kosztowne i wymagają wieloletnich cykli produkcyjnych lepiej skupić się na mniejszych, "kompaktowych" produkcjach.
Źródło: X.com
