placeholder
Reklama
placeholder

W Dying Light: The Beast zagramy... wcześniej. Jest nowa data premiery

Techland zdecydował się zaskoczyć graczy. Poinformowano, że Dying Light: The Beast trafi na rynek nieco wcześniej.
placeholder
Reklama
placeholder
Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  data premiery 
Dying Light: The Beast
Dying Light The Beast Techland
Reklama

Polski Techland w mediach społecznościowych poinformował, że przyspiesza datę premiery Dying Light: The Beast. Według wcześniejszych informacji, gra miała na rynku ukazać się w najbliższy piątek, 19 września. Ten termin nie jest już aktualny - nową datą wydania gry jest czwartek, 18 września. Gra zostanie odblokowana globalnie, tak aby wszyscy mogli równocześnie w nią zagrać. Start serwerów został zaplanowany na godz. 18.00 czasu polskiego.

W tym samym wpisie poinformowano również, że Dying Light: The Beast sprzedało się w ponad 1 milionie zamówień przedpremierowych, co jest całkiem zadowalającym wynikiem kupowania "w ciemno", nie znając opinii recenzentów i graczy.

Dying Light: The Beast to także sprawdzian dla Techlandu. Gra zaczynała, jako dodatek do Dying Light 2, ale z czasem urosła do rozmiarów osobnej produkcji. Deweloperzy otwarcie stwierdzili, że krótsze, samodzielne tytuły, takie jak The Beast, to przyszłość gier. Zamiast dążyć do tworzenia kolejnych, gigantycznych, otwartych światów, które są niezwykle kosztowne i wymagają wieloletnich cykli produkcyjnych lepiej skupić się na mniejszych, "kompaktowych" produkcjach.

Źródło: X.com

Michał Czubak
Michał Czubak
Tagi:  data premiery 
Dying Light: The Beast
Reklama
placeholder
Powiązane treści
Castor Woods - Dying Light: The Beast
-

Oto miejsce akcji Dying Light: The Beast. Bóbr Bober przedstawia Castor Woods

Techland zdecydował się na promowanie Dying Light: The Beast w nietypowy sposób. Mastkotką...

Dying Light The Beast
-

Potwór kontra człowiek. Dying Light: The Beast z datą premiery

Techland oficjalnie ogłosił datę premiery Dying Light: The Beast, kolejnej odsłony popularnej ser...

Powiązane gry

Najnowsze

1 Obecność 4
-

Największe otwarcie filmu anime w historii! Obecność 4 na podium w swoim uniwersum [BOX OFFICE]

2 Sam Wilson - Kapitan Ameryka
-

Marvel w tarapatach? Znużenie superbohaterami jest faktem, ale filmy z Avengers są "niezniszczalne"

3 Wiedźmin 3: Dziki Gon - 10. urodziny
-

Wiedźmin 3: Dziki Gon z nowym wydaniem. Unikalny steelbook z okazji 10-lecia gry

4 Święto Kina
-

Święto Kina już za moment - wszystkie filmy za 14 zł!

5 Skyler White (Breaking Bad) - została przedstawiona jako złośliwa i niewierna żona. W rzeczywistości jednak była zatroskaną kobietą, która starała się chronić swoją rodzinę.
-

Anna Gunn powraca jako Skyler White. Reklama pełna easter eggów do Breaking Bad

6 Nightwing
-

Dwóch aktorów jest chętnych na rolę Nightwinga. Jednego znacie ze starego DCEU!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e177

Moda na sukces

s03e02

s42e231

Ridiculousness

s42e232

Ridiculousness

s42e233

Ridiculousness

s42e234

Ridiculousness

s38e171

Zatoka serc

s42e06
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Mass Effect: Gra Planszowa

17

wrz

Gra

Mass Effect: Gra Planszowa
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Mort

18

wrz

Książka

Mort
Ten sam dzień z tobą

18

wrz

Film

Ten sam dzień z tobą
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Tommy Lee Jones
Tommy Lee Jones

ur. 1946, kończy 79 lat

Marisa Ramirez
Marisa Ramirez

ur. 1977, kończy 48 lat

John Bradley
John Bradley

ur. 1988, kończy 37 lat

Chelsea Staub
Chelsea Staub

ur. 1988, kończy 37 lat

Paweł Pawlikowski
Paweł Pawlikowski

ur. 1957, kończy 68 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

9

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV