Dying Light na PC za darmo! Techland informuje o nadchodzącej promocji

fot. Techland

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się przecieki sugerujące, że na Epic Games Store będzie można odebrać Dying Light za darmo. Dziś doniesienia te zostały oficjalnie potwierdzone przez firmę Techland, a na platformie stworzonej przez Epic Games również zamieszczono stosowną informację na ten temat. Co więcej będzie to wydanie z podtytułem Enhanced Edition, a więc zawierające duże rozszerzenie The Following i szereg pomniejszych i kosmetycznych dodatków.

Użytkownicy będą mogli odebrać bezpłatnie Dying Light: Enhanced Edition w dniach 6-13 kwietnia. Jeśli w tym czasie przypiszecie grę do swojego konta, to zostanie ona już na stałe w Waszej bibliotece.

Ofertą zdecydowanie warto się zainteresować, bo Dying Light w okolicach premiery spotkało się z pozytywnym odbiorem ze strony krytyków, a później przez lata wzbogacane było o nową zawartość, dzięki czemu produkcja polskiego studia zapewnia kilkadziesiąt godzin zabawy.