Dziedzictwo Hogwartu jako serial? Ta powielana plotka jest bzdurą

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. WBIE

Informowanie Was o różnych plotkach ze świata popkultury musi opierać się na sprawdzonych i rzetelnych źródłach, czyli takich, których doniesienia się wielokrotnie potwierdzały.

Dziedzictwo Hogwartu jako serial?

Plotka o tym, że gra Dziedzictwo Hogwartu ma być podstawą serialu tworzonego dla HBO Max wyszła z portalu Giant Freakin Robot. Osoby tam piszące opierają się na swoich "sprawdzonych" źródłach i nawet twierdzą, że ich informacje się potwierdzają, ale tak nie jest. Jest to jeden ze sztandarowych portali w bańce popkulturowej, który tworzy na potęgę fałszywe newsy, które NIGDY się nie potwierdzają. Dlatego też żaden liczący się zachodni portal popkulturowy nawet nie dał wzmianki o ich doniesieniach, bo mają oni opinie nierzetelnych. Dlatego mówimy otwarcie: informacja o tym, że Dziedzictwo Hogwartu jest tworzone jako serial jest bzdurą.

Strategia Giant Freakin Robot czy również słynnego We Got This Covered jest robienie sensacyjnych nieprawdziwych newsów związanych z głośnymi markami, aby robić ruch. Niestety jest to czyste bajkopisarstwo i nie można ufać tym doniesieniom.

Harry Potter - co dalej?

Jedyną plotką z rzetelnych źródeł była wzmianka o ewentualnej ekranizacji książki Harry Potter i Przeklęte Dziecko. Część pierwsza i druga , która jest kontynuacja przygód bohaterów po latach. Na ten moment wiemy też, że serial nie jest możliwy, bo J.K. Rowling jest przeciwna tworzeniu seriali w tym uniwersum, a to ona ma decyzyjny głos w tej sprawie.

