Dziedzictwo Jowisza - pierwszy oficjalny plakat superbohaterskiego serialu Netflixa

Dziedzictwo Jowisza to nowy serial Netflixa oparty na komiksie Marka Millara, który podpisał umowę z platformą na adaptacje swojej twórczości. Kampania marketingowa projektu na razie rozkręca się powoli. W lutym otrzymaliśmy krótki teaser produkcji, a teraz w sieci zadebiutował oficjalny plakat serialu. Możecie go obejrzeć w poniższej galerii.

Bohaterowie serialu to małżeństwo superbohaterów, Sheldon i Grace Sampsonowie. Nasza para zyskała moce na tajemniczej wyspie i od tamtej pory bronią świata jako The Utopian i Lady Liberty wraz ze swoją drużyną herosów Union of Justice. Po latach ich dzieci, Chloe i Brandon nie chcą, tak jak ich rodzice, zostać superbohaterami i postanawiają pójść swoją własną drogą.

Dziedzictwo Jowisza plakat

W obsadzie znajdują się Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb, Elena Kampouris, Andrew Horton, Matt Lanter i Mike Wade.

Dziedzictwo Jowisza - premiera serialu na platformie Netflix 7 maja.