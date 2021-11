Co zobaczymy w Dzień Disney+? Obi-Wan Kenobi, The Mandalorian i inni!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Materiały Prasowe

Dzień Disney+ odbędzie się 12 listopada. Fani liczą na wiele ciekawych szczegółów i tajemnic ujawnionych ze strony serwisu streamingowego.

StarWarsNews.net podzielił się plotkami na temat tego, czego dowiemy się w trakcie wirtualnego wydarzenia.

Najwyraźniej zobaczymy pierwszy zwiastun Obi-Wan Kenobi. Prace nad serialem zostały zakończone, więc miałoby to sens, gdyby Lucasfilm szykował fanom uniwersum Gwiezdnych Wojen zachwycający pokaz. Jeśli w zwiastunie znajdą się jakieś ujęcia walki Kenobi vs. Darth Vader, spodziewamy się, że to całkowicie skradnie show.

Zapowiedziany jest także zwiastun Andora, Księgi Boby Fetta, 3. sezonu The Mandalorian oraz 2. sezonu Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja.

Według niektórych źródeł możemy "zdecydowanie" oczekiwać, że Lucasfilm i Disney+ ogłoszą kilka nowych projektów, a wśród nich nowy serial animowany, który prawdopodobnie zadebiutuje w 2023 roku.

Ostatnie plotki podkreślały, że uczeń Dartha Sidiousa, który zachwycił wszystkich swoim obustronnym mieczem świetlnym w Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo może dostać swój własny serial. Mówi się, że animacja z Darthem Maulem jest już na wczesnym etapie rozwoju, ale oczywiście na weryfikację tych spekulacji trzeba będzie poczekać.

Na chwilę obecną nie wiadomo, gdzie pojawią się konkretne zapowiedzi i zwiastuny. Liczymy na więcej szczegółów w najbliższym czasie.