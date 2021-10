Obi-Wan Kenobi - pojawi się na Disney+ przed serialem Andor? Plotki o premierze

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. comicbookmovie.com

Obi-Wan Kenobi skupia na sobie wiele uwagi fanów. Serial (pierwotnie planowany jako film) przeszedł przez kilka różnych zespołów twórczych, ale ostatecznie został poprowadzony przez Deborę Chow z The Mandalorian.

Dziennikarz portalu Cinelinx, Jordan Maison, zasugerował w mediach społecznościowych, że bardzo oczekiwany sześcioodcinkowy serial, trafi do platformy streamingowej w maju 2022 roku. To właściwie ma sens. Zwłaszcza, że 4 maja (lepiej znany jako "Dzień Gwiezdnych Wojen") przypada w środę. Środy to nowe piątki na Disney+, a ponieważ jest to dzień, w którym nowe tytuły mają premiery, Obi-Wan Kenobi automatycznie staje się naturalnym uzupełnieniem. Jeśli chodzi o serial Andor, Jordan Maison zauważa, że wszystko, o czym do tej pory słyszał, wskazuje na to, że prequel Rogue One: a Star Wars Story zostanie wydany po tym serialu.

Historia rozpoczyna się 10 lat po dramatycznych wydarzeniach z filmu Gwiezdne wojny: Zemsta Sithów. Kenobi stanął w obliczu swojej największej porażki - upadku i zepsucia jego najlepszego przyjaciela i ucznia Jedi, Anakina Skywalkera, który zmienił się w złego Lorda Sithów, Dartha Vadera.

W obsadzie Obi-Wan Kenobi znaleźli się: Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr, Sung Kang, Simone Kessell i Benny Safdie.