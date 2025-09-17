Netflixowy film akcji z wampirami może wrócić. Reżyser chce kontynuacji

fot. Netflix

J.J. Perry ma pomysły i bardzo chciałby zrobić kontynuacje filmu Dzienna zmiana. Ujawnił, że druga część miałaby nosić tytuł Night Shift, a trzecia Graveyard Shift. Wspomniał również, że chciałby w obsadzie zobaczyć Dave'a Bautistę, z którym obecnie promuje swój drugi wspólny projekt Afterburn.

Dzienna zmiana 2 - reżyser chce sequele

W rozmowie z comicbook.com poruszono ten temat, a akurat J.J. Perry i Dave Bautista wspólnie udzielili wywiadu. Aktor przyznał, że chętnie by zagrał, bo filmy o wampirach to coś, czego jeszcze nie odznaczył na swojej liście.

- Jeszcze nie zagrałem w filmie o wampirach, więc jeśli cofniesz się i prześledzisz moje wypowiedzi przez lata, zobaczysz, że często powtarzałem, że chcę sprawdzić się w tej przestrzeni. Jeszcze nie znalazłem takiego projektu. Dlatego, jak ten powstanie, wchodzę w to.

Dzienna zmiana to film akcji z 2022 roku, który odniósł umiarkowany sukces. Jednak recenzje były dość przeciętne, pomimo nowatorskiej i kapitalnie nakręconej akcji. Przez te lata nie było sugestii ani przecieków, że Netflix w ogóle rozważa kolejne części komediowej historii o łowcy wampirów.