Netflixowy film akcji z wampirami może wrócić. Reżyser chce kontynuacji
Dzienna zmiana była debiutem reżyserskim kaskadera J.J. Perry'ego, ale pomimo chwalenia scen akcji film zebrał przeciętne recenzje za słaby scenariusz i historię. Mimo to filmowiec ma pomysły na dwie kontynuacje. Czy są na to szanse?
J.J. Perry ma pomysły i bardzo chciałby zrobić kontynuacje filmu Dzienna zmiana. Ujawnił, że druga część miałaby nosić tytuł Night Shift, a trzecia Graveyard Shift. Wspomniał również, że chciałby w obsadzie zobaczyć Dave'a Bautistę, z którym obecnie promuje swój drugi wspólny projekt Afterburn.
Dzienna zmiana 2 - reżyser chce sequele
W rozmowie z comicbook.com poruszono ten temat, a akurat J.J. Perry i Dave Bautista wspólnie udzielili wywiadu. Aktor przyznał, że chętnie by zagrał, bo filmy o wampirach to coś, czego jeszcze nie odznaczył na swojej liście.
Dzienna zmiana to film akcji z 2022 roku, który odniósł umiarkowany sukces. Jednak recenzje były dość przeciętne, pomimo nowatorskiej i kapitalnie nakręconej akcji. Przez te lata nie było sugestii ani przecieków, że Netflix w ogóle rozważa kolejne części komediowej historii o łowcy wampirów.
Źródło: comicbook.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
15
wrz
LEGO Voyagers
15
wrz
Humane
17
wrz
Wiara
18
wrz
Dying Light: The Beast
18
wrz
Mort
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1991, kończy 34 lat
ur. 1996, kończy 29 lat
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1965, kończy 60 lat
ur. 1979, kończy 46 lat