Dziewczyny z drużyny - tak wygląda pierwszy horror tego uniwersum. Zaskoczenie?

Fot. Materiały prasowe

Bring It On: Cheer or Die to 7. część serii Dziewczyny z drużyny i jedyna, która tak bardzo wyróżnia się na tle innych. Nadchodząca produkcja to drastyczna zmiana tonalna dla franczyzy, która do tej pory realizowała głównie filmy komediowe. Zapowiedziany horror jest wobec tego znaczną odskocznią od komediowego klimatu. Bring It On: Cheer or Die jest uważany za halloweenowe wydanie specjalne, co sprawia, że nie jest jasne, czy ten spin-off będzie jedynym horrorem, który powstanie w ramach tej serii. Na ten moment platforma Syfy podzieliła się ze światem czteroma zdjęciami wraz z krótkim opisem fabuły.

Bring It On: Cheer or Die - zdjęcia

Film Updates opublikował na Twitterze cztery zdjęcia drużyny z nowego oryginalnego horroru Syfy. Jedno z nich przedstawia uniformy cheerleaderek, podczas gdy pozostałe trzy dają przedsmak wybranych scen. Zobaczcie sami, jak prezentuje się drużyna w jedynym takim horrorze tej serii.

https://twitter.com/FilmUpdates/status/1564965331449307136

Bring It On: Cheer or Die - fabuła

Wraz ze zdjęciami otrzymaliśmy krótki opis, czego możemy spodziewać się w nadchodzącej produkcji. Horror przedstawi grupę cheerleaderek, która zdecydowała się ćwiczyć w opuszczonej szkole w Halloween. Ich trening zmienia się w koszmar, gdy nagle zaczynają znikać koleżanki z drużyny.

Na razie nieznana jest dokładna data premiery. Prawdopodobnie film zadebiutować ma w USA jesienią 2022.