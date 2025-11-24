Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

DZIKI - zwiastun polskiego filmu zaskakuje rozmachem. Niemy wojownik rusza po zemstę

DZIKI to polski film kostiumowy kręcony kamerami IMAX, który już niebawem będzie pokazywany w tych kinach. Zwiastun podkreśla między innymi, jak do podkreślenia rozmachu produkcji wykorzystano krajobrazy, które mają wyglądać epicko.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
DZIKI
DZIKI - driver fot. materiały prasowe
Reklama

Zadebiutował pełny zwiastun filmu kostiumowego DZIKI, który jest pierwszym polskim widowiskiem kręconym kamerami IMAX. Od 28 listopada będzie można kupić bilety na grudniowe pokazy przedpremierowe w kinach IMAX, by przekonać się, co twórcom wyszło. Na razie można zobaczyć, jak ich praca i rozmach wypadają w zwiastunie.

DZIKI - zwiastun

- Filmowanie na ARRI ALEXA 65 było dla nas naturalnym wyborem, by uchwycić majestat Karpat i surowość historii DZIKIEGO w pełnej skali. Ale to w salach IMAX doświadczenie osiąga swój zenit. To właśnie tam widz może w pełni zanurzyć się w ten świat, poczuć każdy detal, każdą emocję, otoczony obrazem i dźwiękiem, które przenoszą go w sam środek akcji. To właśnie dla takiego kinowego przeżycia tworzyliśmy ten film – mówi reżyser Maciej Kawulski.

DZIKI - opis fabuły

Historia przenosi widzów do świata, w którym mit splata się z historią – w tajemnicze, majestatyczne Karpaty XVII wieku. W centrum opowieści stoi półdziki, niemy wojownik wychowany zarówno przez zwierzęta, jak i ludzi gór. Jego los krzyżuje się z brutalną misją cesarskiego inkwizytora, który pod pretekstem odzyskania skradzionych papieskich insygniów rozpętuje krwawą zemstę. Na tle monumentalnych gór rodzi się pojedynek dwóch światów – natury i cywilizacji, wolności i fanatyzmu, instynktu i władzy.

DZIKI - oficjalny plakat polskiego filmu

arrow-left
DZIKI - oficjalny plakat polskiego filmu
fot. Next Film
arrow-right

Główną rolę gra Tomasz Włosok. W obsadzie są także Leszek Lichota, Agata Buzek, Zofia Jastrzębska, Sebastian Dela, Maciej Kosiacki oraz debiutująca Angelika Włoch.

DZIKI – premiera w kinach w całej Polsce odbędzie się 1 stycznia 2026 roku.

Źródło: Next Film

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
DZIKI
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Wicked: Na dobre
-
Spoilery

Ariana Grande i Cynthia Erivo na dobre żegnają się z Wicked. Nowe zdjęcia Dorotki, Boqa i Fijero

2 Amazing Spider-Man 19 zapowiedź komiks
-

Epicka bitwa nadchodzi. To do tej pory najpotężniejszy wróg Petera Parkera

3 One Piece
-

Zapowiedź zakończenia wątku Egghead w anime One Piece. Nadchodzi wielki moment Bonney!

4 Eternals
-

Eternals - Chloé Zhao ujawnia, co chciała osiągnąć w filmie. Wie, co chciałaby pokazać dalej w MCU

5 SkyShowtime
-

Nowości na SkyShowtime. Kinowe hity, spin-offy i wyczekiwane seriale

6 Superman - Man of Tomorrow
-

Man of Tomorrow - wiemy, kiedy początek zdjęć. James Gunn pokazał stos storyboardów

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e08

Simpsonowie

s19e08

Zaklinacze koni

s19e08

Detektyw Murdoch

s2025e227

Moda na sukces

s16e07

Bob’s Burgers

s42e56

s20e09

Cztery żony i mąż

s10e06
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Straż nocna

27

lis

Książka

Straż nocna
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Katherine Heigl
Katherine Heigl

ur. 1978, kończy 47 lat

Lola Glaudini
Lola Glaudini

ur. 1971, kończy 54 lat

Garret Dillahunt
Garret Dillahunt

ur. 1964, kończy 61 lat

Shirley Henderson
Shirley Henderson

ur. 1965, kończy 60 lat

Stephen Merchant
Stephen Merchant

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV