DZIKI - zwiastun polskiego filmu zaskakuje rozmachem. Niemy wojownik rusza po zemstę

Zadebiutował pełny zwiastun filmu kostiumowego DZIKI, który jest pierwszym polskim widowiskiem kręconym kamerami IMAX. Od 28 listopada będzie można kupić bilety na grudniowe pokazy przedpremierowe w kinach IMAX, by przekonać się, co twórcom wyszło. Na razie można zobaczyć, jak ich praca i rozmach wypadają w zwiastunie.

DZIKI - zwiastun

- Filmowanie na ARRI ALEXA 65 było dla nas naturalnym wyborem, by uchwycić majestat Karpat i surowość historii DZIKIEGO w pełnej skali. Ale to w salach IMAX doświadczenie osiąga swój zenit. To właśnie tam widz może w pełni zanurzyć się w ten świat, poczuć każdy detal, każdą emocję, otoczony obrazem i dźwiękiem, które przenoszą go w sam środek akcji. To właśnie dla takiego kinowego przeżycia tworzyliśmy ten film – mówi reżyser Maciej Kawulski.

DZIKI - opis fabuły

Historia przenosi widzów do świata, w którym mit splata się z historią – w tajemnicze, majestatyczne Karpaty XVII wieku. W centrum opowieści stoi półdziki, niemy wojownik wychowany zarówno przez zwierzęta, jak i ludzi gór. Jego los krzyżuje się z brutalną misją cesarskiego inkwizytora, który pod pretekstem odzyskania skradzionych papieskich insygniów rozpętuje krwawą zemstę. Na tle monumentalnych gór rodzi się pojedynek dwóch światów – natury i cywilizacji, wolności i fanatyzmu, instynktu i władzy.

DZIKI - oficjalny plakat polskiego filmu

Główną rolę gra Tomasz Włosok. W obsadzie są także Leszek Lichota, Agata Buzek, Zofia Jastrzębska, Sebastian Dela, Maciej Kosiacki oraz debiutująca Angelika Włoch.

DZIKI – premiera w kinach w całej Polsce odbędzie się 1 stycznia 2026 roku.