Metacritic zabija kreatywność? Suda51 uważa, że twórcy gier za bardzo przejmują się ocenami

Goichi Suda (Suda51) to japoński projektant gier, który znany jest między innymi z takich produkcji, jak Lollipop Chainsaw czy seria No More Heroes. Niedawno, razem z Shinjim Mikamim (twórcą marki Resident Evil), udzielił wywiadu dla serwisu GamesIndustry.biz. Podczas rozmowy zapytano go między innymi o to, dlaczego jego zdaniem na rynek trafia coraz mniej unikalnych tytułów.

Japończyk ma ciekawe zadanie na ten temat. Uważa bowiem, że odpowiada za to pogoń za osiąganiem jak najwyższych średnich ocen w serwisie Metacritic. Zauważył, że deweloperzy wolą trzymać się pewnych ram i wolą nie podejmować ryzyka.

Wszyscy zwracają zbyt dużo uwagi na Metacritic. Doszło do tego, że istnieje już niemal pewien wzór – jeśli chcesz mieć wysokie oceny, to musisz zrobić grę w konkretny sposób. Jeśli masz grę, która nie wpisuje się we wzór i pewien zakres atrakcyjności, to traci ona punkty na Metacritic. Większe firmy nie chcą się w to bawić. Może nie jest to główny powód, ale to na pewno jeden z powodów. Wszyscy za bardzo przejmują się liczbami.

Popularny Suda51 dodał, że jego liczby nie interesują i woli po prostu robić swoje.

Sam nie przejmuję się za bardzo liczbami na Metacritic. Nie jestem ich świadom. Dla nas ważne jest wypuszczanie takich gier, jakie chcemy wypuścić i zapewnianie odbiorcom gier, w które sami chcielibyśmy zagrać.

W dyskusję włączył się także Mikami.

Gry z największym marketingiem to te, które muszą spodobać się jak najszerszemu gronu odbiorców. Na te bardziej unikalne gry nie ma równie dużego popytu.

O tym jak poradzi sobie jedna z takich unikalnych gier przekonamy się już 31 października. To właśnie wtedy na rynek trafi Shadow of the Damned: Hella Remastered, czyli odświeżona wersja produkcji autorstwa duetu Suda & Mikami, która oryginalnie zadebiutowała w 2011 roku.