EA Sports WRC odsłania karty. To tutaj będziemy się ścigać z czasem

17 krajów podzielonych na ponad 200 odcinków specjalnych - tak w liczbach prezentuje się EA Sports WRC. Twórcy podzielili się dokładnymi informacjami na temat zawartości w nadchodzącym tytule. Jedno jest pewne: na brak ścigania się z czasem nie będziemy mogli narzekać. Odcinki specjalne będziemy mogli pokonać w każdej porze roku, w różnych warunkach atmosferycznych, a pośród nich znajdują się najsłynniejsze etapy, które znamy z prawdziwego kalendarza WRC.

Tradycyjnie gra będzie oferowała rajdy zgodnie z aktualnym mistrzowskim kalendarzem cyklu WRC. Zabawę rozpoczniemy w Monte Carlo, a zakończymy rajdem Japonii. To tyle, jeśli chodzi o oficjalne rajdy. Codemasters do tej puli dorzuci również cztery fikcyjne lokacje, takie jak: Centralną Europę, Oceanię czy rajd śródziemnomorski. Niestety, w grze nie znalazło się miejsce na rajd Polski, który po latach przerwy w przyszłym sezonie powraca do kalendarza WRC.

EA Sports WRC - lista lokacji

Tak prezentują się poszczególne lokacje dostępne w grze wraz z liczbą odcinków specjalnych, po których będziemy się ścigać.

Rajd Monte Carlo (12 odcinków specjalnych);

Rajd Szwecji (12 odcinków specjalnych);

Rajd Meksyku (12 odcinków specjalnych);

Rajd Chorwacji (12 odcinków specjalnych);

Rajd Portugalii (12 odcinków specjalnych);

Rajd Sardynii (12 odcinków specjalnych);

Rajd Kenii (12 odcinków specjalnych);

Rajd Estonii (12 odcinków specjalnych);

Rajd Finlandii (12 odcinków specjalnych);

Rajd Grecji (12 odcinków specjalnych);

Rajd Chile (12 odcinków specjalnych);

Rajd Japonii (12 odcinków specjalnych);

Rajd Śródziemnomorski - fikcyjny (12 odcinków specjalnych);

Rajd Pacyfiku - fikcyjny (12 odcinków specjalnych);

Rajd Oceanii - fikcyjny (12 odcinków specjalnych);

Rajd Skandynawski - fikcyjny (12 odcinków specjalnych);

Rajd Iberyjski - fikcyjny (12 odcinków specjalnych);

Rajd Centralna Europa - fikcyjny (12 odcinków specjalnych);

Premiera EA Sports WRC nadchodzi. Gra dostępna będzie od 3 listopada na PC, PS5 i Xbox Series X/S. Osoby, które zakupią grę w przedsprzedaży otrzymają dostęp do produkcji na trzy dni przed jej oficjalnym debiutem.