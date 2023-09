EA Sports WRC - dłuższy materiał z rozgrywki. Jakie nowości szykują twórcy?

EA Sports

Reklama

Jeśli podobało Ci się DiRT Rally 2.0, to spodoba Ci się również WRC od EA Sports. Twórcy z Codemasters wzięli bowiem z tamtej gry system jazdy i przenieśli go do nadchodzącej rajdówki, usprawniając go przy tym, by wrażenia z jazdy były jeszcze lepsze i głębsze. Dodatkowo wprowadzili szeroki zakres ustawień zmiennych, na które wpływ ma sam gracz. Pozwalają one dostroić rozgrywkę pod ich umiejętności i wcześniejsze doświadczenia z grami Codemasters.

Ciekawostką z pewnością jest fakt, że rajdy będziemy mogli rozgrywać w różnych warunkach pogodowych. Oczywiście kalendarz mistrzostw narzuca swoje, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by rozgrywany w lutym rajd w zaśnieżonej Szwecji, przejechać pod koniec lata czy na wiosnę. Takich smaczków i testowania rajdów w rożnych warunkach będzie więcej.

Twórcy obiecują ponad 200 odcinków specjalnych i kilkadziesiąt pojazdów w różnych klasach rajdowych, w tym także pojazdy grupy B, które pochodzą z tzw. złotej ery WRC.

Zwiastun wprowadzający jest jednym z pierwszych, które będą omawiały EA Sports WRC. W kolejnym mamy bliżej poznać system kariery oraz mistrzostw.

Premiera EA Sports WRC szykowana jest na 3 listopada.