Echo - Charlie Cox i Vincent D'Onofrio wrócą do swoich ról w serialu Disney+

netflix

Echo to kolejny z seriali MCU i platformy Disney+. Bohaterką produkcji jest zaprezentowana już w serialu Hawkeye tytułowa postać, w którą wciela się Alaqua Cox. Od dawna w sieci pojawiały się plotki, że Kingpin (debiutujący w MCU w tym samym serialu razem z Echo) oraz Daredevil (pierwszy raz na dużym ekranie w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu), powrócą wspólnie w nadchodzącym solowym projekcie o nowej bohaterce.

Teraz mamy tego potwierdzenie z portalu The Hollywood Reporter (wciąż więc należy traktować te doniesienia z dystansem, ale jest to źródło podające zawsze sprawdzone informacje). Kingpin i Daredevil spotkają się pierwszy raz od 2018 roku we wspólnym serialu i grani będą przez tych samych aktorów - Charlie'ego Coxa i Vincenta D'Onofrio. Przed kilkoma laty zakończył się 3. sezon serialu Daredevil i wydawało się wtedy, że będzie to pożegnanie z odtwórcami w tych rolach. Marvel Studios wraca jednak do popularnych wcieleń tych postaci, bo ciągle trudno fanom byłoby sobie wyobrazić w tak krótkim czasie nowy casting.

The Hollywood Reporter potwierdza też plotki o motywacjach Daredevila. Ten ma bowiem w serialu szukać dawnego sojusznika. The Weekly Planet podawało przed kilkoma dniami, że chodzi o Jessikę Jones, a do roli powrócić miałaby Krysten Ritter. Na ten moment jest to jednak kwestia otwarta i nie ma potwierdzenia.

fot. Marvel/Disney+

Zobacz także:

Obok Cox w serialu wystąpią: Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning, Graham Greene i Zahn McClarnon. Zdjęcia do serialu trwają obecnie w Atlancie. Premiera jest planowana na 2023 rok.