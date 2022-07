Gwint: Mag Renegat już dostępne. Zobaczcie zwiastun nowej, wiedźmińskiej karcianki

fot. CD Projekt

Zgodnie z tym co zapowiedział wczoraj serwis IGN, gra Gwint: Mag Renegat jest już dostępna na PC (Steam i GOG) oraz urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS. Zainteresowani mogą kupić ten tytuł w cenie od 35,99 zł do 47,99 zł, w zależności od platformy. W sprzedaży dostępna jest również wersja Deluxe wyceniona na niecałe 72 zł, w skład której wchodzi także ścieżka dźwiękowa, alternatywny wygląd głównego bohatera, maga Alzura oraz pakiet dodatkowej zawartości do sieciowego Gwinta.

Mag Renegat to deckbuiler roguelike dla jednego gracza, w którym toczymy karciane pojedynki znane z minigry dostępnej w grze Wiedźmin 3, w międzyczasie zbierając różnego rodzaju ulepszenia. Śmierć oznacza zaś konieczność rozpoczynania całej zabawy od nowa.

Czy warto sięgnąć po ten tytuł? Aktualnie gra zbiera mieszane opinie na Steamie. Jedni chwalą ją za solidne przełożenie mechanik z multiplayera na grunt solowej produkcji, inni zaś narzekają między innymi za mniejszy nacisk na fabułę czy dość monotonną rozgrywkę. Więcej na temat Maga Renegata będziecie mogli dowiedzieć się z naszej recenzji, która na łamach naEKRANIE.pl pojawi się w niedalekiej przyszłości.

Gwint: Mag Renegat - screeny z gry

Gwent: Rogue Mage