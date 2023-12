Echo - ten serial MCU będzie naprawdę brutalny. Reżyserka komentuje

fot. materiały prasowe

Echo to coś kompletnie innego i nowego w historii MCU. Pierwszy raz produkcja uniwersum dostała najwyższą możliwą kategorię wiekową z uwagi na obrazowe sceny przemocy. Sydney Freeland, reżyserka serialu, rozmowie z Entertainment Weekly omówiła, jak to wykorzystali i czego się spodziewać.

Echo - najkrwawszy serial w historii MCU

Jest to pierwsza produkcja uniwersum, która będzie wydawana pod szyldem Marvel Spotlight. Tutaj też będą zbierane produkcje, które - jak Echo - będą inne, dla dorosłych i nie będą miały związku z główną historią MCU. Stawka jest bardziej kameralna i osobista, nie na kosmicznym poziomie. Kategoria wiekową jest najwyższa, tak jak w serialach typu Punisher czy Daredevil, którego swego czasu tworzono dla Netflixa. To ma być obrazowo pokazane podczas scen akcji, która będą brutalne, krwawe i widowiskowe.

- Wykorzystujemy aspekt kategorii wiekowej TV-MA. Jedną z pierwszych rzeczy, o jakiej rozmawiałam z Marvelem było powiedzenie im tak: "Ona jest złoczyńcą w Hawkeye'u i dla mnie to jest najbardziej interesująca rzecz w tej postaci". Oni od razu zasugerowali, abyśmy się nad tym pochylili i więcej na ten temat odkryli. Gdy rozwijaliśmy projekt, miałam w pewnym momencie okazję powiedzieć: "Co, jeśli ten facet miałby głowę rozwaloną o stół i przy okazji pokazujemy, jak traci zęby?". To wpisuje się w to, jaką ona jest postacią i jaki jest ten świat. Ona jest przestępczynią i złoczyńcą. Zabija ludzi. Odpowiedź była prosta: spróbujmy tak zrobić!

Twórczyni dodaje, że oczywiście mają krwawe i brutalne sceny akcji, ale sama jest bardziej dumna z tego, jak bardzo jest to emocjonalne. Według niej grająca główną rolę Alaqua Cox to bijące serce tego serialu.

Ważne w serialu jest też pochodzenie tytułowej bohaterki, która wywodzi się z plemienia Czoktawów.

- Ludzie zawsze mawiają, że wszystko już było wcześniej zrobione, ale w drugim odcinku jest scena akcji, o której mogę szczerze powiedzieć: czegoś takiego wcześniej nie nakręcono. Wiele z tego wyszło z naszej współpracy z Czoktawami.

Reżyserka wyznaje, że rozwinęli kwestię relacji bohaterki z jej rodziną i innymi krewnymi. Ważne będzie pokazanie kultury jej plemienia oraz zasad społeczności. Poruszona zostanie też kwestią rodziny i jej definicja, co będzie ważne dla relacji Echo z Kingpinem.

Echo - premiera całego serialu w Disney+ już 9 stycznia 2024 roku.