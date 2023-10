Eden - nowi członkowie obsady. Kogo zobaczymy w thrillerze survivalowym Rona Howarda?

Źródło: Universal Pictures

Eden (wcześniej Origin of Species) to thriller survivalowy w reżyserii Rona Howarda, do obsady którego dołączyli właśnie nowi członkowie.

Oprócz wcześniej ogłoszonych, Jude'a Lawa (Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a), Any de Armas (Nie czas umierać) i Daniela Bruhla (Colonia), w filmie Eden zobaczymy również Vanessę Kirby, którą wkrótce można będzie oglądać w dramacie historycznym Napoleon u boku Joaquina Phoenixa, a także Sydney Sweeney, gwiazdę seriali Euforia i Biały Lotos.

Do projektu dołącza kompozytor Hans Zimmer, dla którego Eden stanowi już dziesiątą w karierze współpracę z Ronem Howardem.

Eden - o serialu

Film Eden będzie skupiał się na nierozwiązanej tajemnicy, jaką skrywa wyspa Galapagos. Pokaże jak daleko posuną się ludzie w pogoni za szczęściem.

Reżyser Ron Howard chciał opowiedzieć tę historię od 15 lat, odkąd po raz pierwszy odwiedził Galapagos, gdzie miały miejsce prawdziwe wydarzenia, na których film będzie oparty. Scenariusz napisał Noah Pink.

Według producentów film „bada kondycję człowieka w sposób nieoczekiwany, absurdalny, humorystyczny, Edenu rozpocznie się pod koniec listopada.