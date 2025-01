Legion Samobójców - Scott Eastwood o swojej roli. "Mogliby uczynić mnie kimś więcej"

Fot. Materiały prasowe

Scott Eastwood zagrał oryginalną postać porucznika Edwardsa w Legionie Samobójców Davida Ayera, a początkowe teorie w Internecie sugerowały, że mógłby być odpowiednikiem Steve'a Trevora w kolejnych produkcjach DCEU. Choć to się nie spełniło, aktor niedawno opowiedział w wywiadzie o planach, które miałyby przywrócić go jako zupełnie inną postać.

Kogo Eastwood mógł grać w drugim Legionie Samobójców?

Wiem, że były rozmowy o tym, żeby uczynić mnie kimś innym i dać opcję powrotu. Po prostu David Ayer nie reżyserował kolejnego filmu. Pomyślałem sobie: Dobra, zobaczmy co przyniesie przyszłość. Czy to będzie fajna postać? Kim zostanę? Ale ten pomysł nigdy nie doszedł do skutku, ponieważ kto inny reżyserował nowy film.

Tak aktor określił swoje wspomnienia związane z potencjalnym powrotem. Zapytany, czy może ujawnić tożsamość postaci, w którą miał się wcielić, stwierdził:

Nie, bo oni sami nie wiedzieli. Po prostu rozmawiali o tym, jako kto mógłbym wrócić, że mogliby uczynić mnie kimś więcej i tak dalej, ale nie ustalili nic konkretnego.

Warto dodać, że Scott Eastwood otrzymał propozycję powrotu do swojej roli w Legionie Samobójców Jamesa Gunna, jednak zrezygnował przez brak konkretnego osadzenia jego postaci w scenariuszu.