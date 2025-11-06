Marvel

W 2006 roku Marvel Studios zatrudniło Edgara Wrighta do napisania scenariusza i wyreżyserowania filmu o Ant-Manie. Miał to być samodzielny superbohaterski film, ale ostatecznie stał się częścią MCU. Twórcy nie podobały się zmiany, jakie wprowadzano do scenariusza, który napisał z Joe Cornishem. Finalnie odszedł z projektu z powodu "różnic kreatywnych". Jednak udało mu się wcześniej nakręcić materiał testowy, w którym wystąpił Paul Rudd. Z kolei w filmie z 2015 roku wykorzystano niektóre pomysły Wrighta z pierwotnej wersji scenariusza.

Edgar Wright nie nakręci filmu superbohaterskiego

Filmowiec udzielił ostatnio wywiadu serwisowi The Playlist na temat jego nadchodzącego filmu Uciekinier z Glenem Powellem. Przy okazji tej rozmowy Edgar Wright wspomniał o swoim superbohaterskim projekcie o Ant-Manie.

Chyba nie spędza ci to wciąż snu z powiek, co? Wcale nie żałowałem decyzji o odejściu. Zacząłem pracować nad tym filmem na długo przed premierą Iron Mana. Zanim film wszedł na ekrany, mieli już ugruntowaną markę, ciągłość, a nawet pewien sposób produkcji filmów. Więc szansa na zrobienie czegoś naprawdę innego minęła.

Od tamtej pory Wright nie próbował już nakręcić filmu o superbohaterach. Wciąż nie ma takiego zamiaru.

Kilka lat później dostawałem scenariusze, które opisywano tak: "To rewizjonistyczny film o superbohaterach!". I myślałem sobie: czyż oni wszyscy nie są teraz rewizjonistami? Bardziej przełomowe byłoby zrobienie czegoś szczerego.

Dodał, że 12 lat później wciąż jest na tym, co nazywa "cape break", co można przetłumaczyć, jako "przerwę od peleryn" lub "rozstaniem z pelerynami".

Przypomnijmy, że w wersji Wrighta Scott Lang był prawdziwym przestępcą, a nie kimś, kto trafił do więzienia tylko dlatego, że próbował postąpić właściwie, ujawniając korupcję byłego pracodawcy. Dodajmy, że Ant-Man z 2015 roku w serwisie Rotten Tomatoes ma 83% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków oraz 85% pozytywnych ocen od widzów.

Ranking filmów MCU wg krytyków

