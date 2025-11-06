W 2006 roku Marvel Studios zatrudniło Edgara Wrighta do napisania scenariusza i wyreżyserowania filmu o Ant-Manie. Miał to być samodzielny superbohaterski film, ale ostatecznie stał się częścią MCU. Twórcy nie podobały się zmiany, jakie wprowadzano do scenariusza, który napisał z Joe Cornishem. Finalnie odszedł z projektu z powodu "różnic kreatywnych". Jednak udało mu się wcześniej nakręcić materiał testowy, w którym wystąpił Paul Rudd. Z kolei w filmie z 2015 roku wykorzystano niektóre pomysły Wrighta z pierwotnej wersji scenariusza.
Czytaj więcej: Arcydzieło sci-fi dostanie głównego Oscara 2027? W sieci aż huczy po tajemniczym wpisie
Edgar Wright nie nakręci filmu superbohaterskiego
Filmowiec udzielił ostatnio wywiadu serwisowi The Playlist na temat jego nadchodzącego filmu Uciekinier z Glenem Powellem. Przy okazji tej rozmowy Edgar Wright wspomniał o swoim superbohaterskim projekcie o Ant-Manie.
Od tamtej pory Wright nie próbował już nakręcić filmu o superbohaterach. Wciąż nie ma takiego zamiaru.
Dodał, że 12 lat później wciąż jest na tym, co nazywa "cape break", co można przetłumaczyć, jako "przerwę od peleryn" lub "rozstaniem z pelerynami".
Przypomnijmy, że w wersji Wrighta Scott Lang był prawdziwym przestępcą, a nie kimś, kto trafił do więzienia tylko dlatego, że próbował postąpić właściwie, ujawniając korupcję byłego pracodawcy. Dodajmy, że Ant-Man z 2015 roku w serwisie Rotten Tomatoes ma 83% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków oraz 85% pozytywnych ocen od widzów.