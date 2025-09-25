placeholder
Na skraju jutra 2 w produkcji. Tom Cruise wróci do pętli czasowej

Film o żołnierzu uwięzionym w pętli czasowej dostaje zapowiedź swojej kontynuacji po 11 latach. Tom Cruise i Emily Blunt wrócą do swoich ról.
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Emily Blunt 
tom cruise na skraju jutra 2
Na skraju jutra fot. materiały promocyjne
Wedle doniesień z magazynu Production Weekly, zdjęcia do Na skraju jutra 2 mają ruszyć pod koniec 2026 roku, a do swoich ról powrócą zarówno Cruise, jak i Emily Blunt. Projekt wspiera Warner Bros., który przez lata trzymał go w limbo produkcyjnym.

Reżyser Doug Liman potwierdził, że on i Cruise wrócili do pomysłu:

Tom i ja obejrzeliśmy go ponownie dwa miesiące temu, bo nie widziałem go od 10 lat. I pomyślałem: ‘Wow, to naprawdę świetny film

Największą przeszkodą był napięty grafik Cruise’a. W ostatniej dekadzie aktor nakręcił cztery części Mission: Impossible, a pomiędzy nimi American Made i Top Gun: Maverick. Teraz, gdy kończy erę przygód Ethana Hunta, będzie mógł powrócić do franczyzy science fiction. Według medialnych doniesień, prezes Warnera David Zaslav naciska, by Cruise priorytetowo potraktował Na skraju jutra 2. Liman tak skomentował te informacje:

„Nie ma większego komplementu dla filmu niż to, że ludzie chcą kontynuacji. Nie ma też większego komplementu niż to, że Warner Bros. wciąż pyta: ‘Czy nakręcicie kolejną część?’.

Emily Blunt również potwierdziła swoją gotowość. W sierpniu 2023 roku zdradziła, że scenariusz jest gotowy, a ona sama jest na pokładzie. Autorem skryptu jest Christopher McQuarrie, wieloletni współpracownik Cruise’a. Liman zapowiadał, że film, roboczo zatytułowany kiedyś Live Die Repeat and Repeat, zrewolucjonizuje sposób tworzenia sequeli.

O czym był oryginalny film?

Na skraju jutra opowiadało o majorze Williamie Cage’u (Tom Cruise), który trafia na front wojny z kosmitami mimo braku doświadczenia bojowego. Ginie już w pierwszej bitwie, lecz niezwykły zbieg okoliczności sprawia, że zostaje uwięziony w pętli czasowej – za każdym razem, gdy umiera, budzi się na nowo tego samego dnia. Dzięki kolejnym powtórkom zdobywa wiedzę i umiejętności, które pozwalają mu walczyć skuteczniej. Wraz z Ritą Vrataski (Emily Blunt), legendarną żołnierką, próbuje wykorzystać swój dar, by znaleźć sposób na pokonanie obcych i odwrócenie losów wojny. 

Mission Impossible - ranking filmów wg Rotten Tomatoes

8. Mission: Impossible 2 (2000) - 57%

arrow-left
8. Mission: Impossible 2 (2000) - 57%
fot. Paramount Pictures // Prime Video
arrow-right

Źródło: variety.com

Powiązane filmy

7,9

2014
Na skraju jutra
Oglądaj TERAZ Na skraju jutra Sci-Fi

Co o tym sądzisz?
