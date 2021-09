eFootball 2022 z datą premiery. Poznaliśmy zawartość na start

Konami

Od tego roku piłkarska seria Pro Evolution Soccer to eFootball 2022. Gra nie tylko zmienia nazwę, z której wypada "PES", ale także formułę. Będzie to bowiem produkcja free to play, która sukcesywnie po premierze ma być rozwijana. Konami w końcu podało dokładną datę premiery tej produkcji i okazuje się, że długo czekać nie będziemy musieli. Cykl pod nowym szyldem zadebiutuje już 30 września, dzień przed konkurencją w postaci FIFA 22.

Oprócz daty premiery Konami podało także podstawową zawartość, jaką w tym dniu otrzymają gracze, którzy sięgną po ten darmowy tytuł.

W dniu premiery zagramy następującymi zespołami:

Barcelona,

FC Bayern,

Juventus,

Manchester United,

Arsenal,

Corinthians,

Flamengo,

River Plate,

Sao Paulo.

Tak zaś prezentuje się lista stadionów:

Camp Nou (Barcelona),

Old Trafford (Manchester United),

Allianz Stadium (Juventus),

Emirates Stadium (Arsenal),

Allianz Arena (FC Bayern),

eFootball Stadium (generic).

Wydawca zdradził także wstępne plany na wsparcie tytułu po jego premierze. Tutaj znajdziemy m.in. sieciowe turnieje, rozgrywki między generacjami konsol czy między poszczególnymi platformami.

W eFootball 2022 zagramy na PlayStation 4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One i PC oraz na urządzeniach mobilnych.