eFootball PES 2021 jednak jako osobna gra. Konami wyjaśnia

Konami

W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że eFootball PES 2021 to tak naprawdę jedynie aktualizacja wydania eFootball PES 2020. Trochę racji w tym jest, bo samo Konami informuje, że tegoroczna odsłona wprowadzi niewielkie zmiany i nowe składy oraz trykoty. Nie będzie to jednak płatny update, jak wcześniej sądzono, a osobny produkt. Z uwagi na niewielki nakład prac włożony w ten produkt, będzie on jednak sprzedawany po niższej cenie. Jakiej? Twórcy niestety tego jeszcze nie zdradzili, podobnie zresztą jak planowanej daty premiery.

Przedstawiciele Konami tłumaczą, że większość pracy wkładają w eFootball PES 2022, grę sportową, która powstaje z myślą o nadchodzącej generacji konsol. Pierwsza odsłona serii na PS5 i Xbox Series X ma powstać na silniku Unreal Engine i zadebiutować pod koniec 2021 roku. Ujawniono także pierwszy materiał wideo pochodzący z tego tytułu.