Eisenberg o roli Luthora: Chciałbym ją grać już zawsze

Kilka dni temu informowaliśmy Was o tym, że Jesse Eisenberg, ekranowy Lex Luthor z filmu Batman v Superman: Świt sprawiedliwości, z chęcią powróciłby do tej roli w najbliższej przyszłości. Już wtedy jego słowa wprawiły naszych Czytelników w sporą konsternację; wygląda na to, że przynajmniej na tym polu nie jesteście fanami talentu aktora. Eisenberg w jednym z ostatnich wywiadów postanowił raz jeszcze zabrać głos w całej sprawie, wyjawiając, że w rolę Luthora chciałby wcielać się... "już zawsze".

Żartujesz sobie? Z przyjemnością zrobiłbym to raz jeszcze. To najfajniejsza rola do zagrania. Nie wiem nawet, czy oni sami wiedzą, co chcą teraz zrobić z tymi filmami, ale dla mnie to była prawdziwa frajda. Chciałbym grać tę rolę już zawsze. Nie mam żadnej wiedzy o tym, co oni teraz zamierzają z tym wszystkim zrobić.

Aktor dodał jeszcze:

Ta postać jest otwarta na wiele interpretacji. Nie ma tu żadnych odgórnych założeń, czegoś, co widzowie chcieliby konkretnie zobaczyć, więc to rola dająca pełną swobodę artystyczną. Czy pozwolą mi to zrobić raz jeszcze? Nie mam pojęcia. To jest jednak jedna z tych rzeczy, które kocham.

