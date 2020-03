Batman zabił [SPOILER]. Tragiczny i totalnie zaskakujący finał kontynuacji Białego Rycerza

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Pod koniec zeszłego roku na polskim rynku pojawił się komiks Batman. Biały Rycerz. Przypomnijmy, że ukazał się on w ramach cyklu wydawniczego DC Black Label, w którym twórcy za pomocą eksperymentalnej i prowokacyjnej w wydźwięku formy przygotowują opowieści zrywające z ciągłością w zasadniczym uniwersum.

I tak scenarzysta Sean Murphy zdecydował się nakreślić pejzaż Gotham City, w którym działania Mrocznego Rycerza budzą coraz większy sprzeciw opinii publicznej. W dodatku swoją krucjatę rozpoczął Joker, odrodzony dla świata jako Jack Napier, który pragnie naprawić dawne błędy i uzdrowić miasto - razem z Harley Quinn chcą raz na zawsze pozbyć się Batmana, w międzyczasie zaś niegdysiejszemu złoczyńcy przypada rola trybuna ludowego.

W zeszycie Batman: Curse of the White Knight #8, wchodzącym w skład serii, która kontynuuje wątki z Białego Rycerza, poznajemy ciąg dalszy tej opowieści. Już wcześniej Murphy szokował czytelników: wyjawił on, że Bruce Wayne w rzeczywistości jest potomkiem duchownego o imieniu Bakkar, natomiast do rodu Wayne'ów należy z kolei Azrael. Ten ostatni szukał zemsty na Mrocznym Rycerzu, najpierw zabijając Jima Gordona, później zaś prawie doprowadzając do śmierci Batgirl. Taki obrót spraw spowodował, że Batman ostatecznie wyjawił światu swoją prawdziwą tożsamość, rozdał cały majątek, a przed oddaniem się w ręce służb postanowił zrealizować ostatnią misję: zabić Azraela.

Początkowo Mroczny Rycerz użył w tym celu karabinu maszynowego; po niepowodzeniu kontynuował jednak swoje działania. Zaproponował więc Azraelowi walkę na ostrza, tak, aby o wyniku starcia rozstrzygnęła "wola Boża". Koniec końców Batman wygrał ten pojedynek; jego przeciwnik stracił możliwość obrony. W tym momencie Azrael zapytał rywala o to, czy jego rodzice zdawali sobie sprawę z prawdy o rodzinie Wayne'ów:

Wiedzieli, że byli świniami ozdobionymi perłami? Pijawkami karmiącymi się z krwawej piersi Gotham? Fałszywymi arystokratami o zgniłych korzeniach?

Batman po tych słowach podciął gardło Azraela, doprowadzając do jego śmierci. Cała seria kończy się tym, że główny bohater sam stawia się w więzieniu, a jego fortuna zostaje rozdana wśród mieszkańców Gotham.

Zobaczcie plansze i okładkę:

Batman: Curse of the White Knight #8 - plansze