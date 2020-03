DCEU - o Adams i Cavillu jako Lois Lane i Supermanie możemy już zapomnieć?

Przyszłość DCEU wciąż zawiera wiele nieodkrytych jak do tej pory kart. Choć kondycja całego projektu wydaje się systematycznie poprawiać, by odwołać się tylko do zbliżających się premier filmów Wonder Woman 1984, The Batman, Legion samobójców 2 i Black Adam, kilka kwestii pozostaje nadal nierozstrzygniętych. Jedną z nich jest to, czy Amy Adams i Henry Cavill powrócą na ekranie jako Lois Lane i Superman. Wszystko wskazuje na to, że do takiego obrotu spraw już nie dojdzie.

Adams udzieliła teraz wywiadu dla magazynu Empire, w którym przyznaje, że jest "całkowicie otwarta" w kwestii swojego powrotu do roli komiksowej dziennikarki. Później dodała ona jednak następujące słowa:

Myślę, że studio działa obecnie w innym kierunku, z tego, co rozumiem.

Warto przypomnieć, że doniesienia o rozstaniu się Cavilla z rolą Supermana pojawiły się w sieci kilkanaście miesięcy temu - potem w całej sprawie docierały do nas sprzeczne informacje. Co ciekawe, w minioną sobotę Jesse Eisenberg przyznał z kolei, że jest gotowy raz jeszcze sportretować na ekranie Lexa Luthora.