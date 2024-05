Takiego "kontrolera" jeszcze nie widzieliście! Youtuber gra w Elden Ring... ogromnym dwuręcznym mieczem

fot. youtube.com/@SuperLouis64

Reklama

Gry japońskiego studia From Software słyną z wysokiego poziomu trudności, ale dla niektórych graczy to nadal za mało. Wielu z nich decyduje się na wprowadzanie różnego rodzaju zasad lub korzystanie z nietypowych kontrolerów, by jeszcze bardziej zwiększyć wyzwanie. Youtuber znany w sieci jako Superlouis 64 postawił na tę drugą opcję i poszedł o krok dalej niż osoby, które przechodziły Dark Souls na macie do tańczenia czy kierownicy.

Internetowy twórca stworzył replikę dwuręcznego miecza z Elden Ring i wykorzystał go do grania. Superlouis64 stworzył "miecz" korzystając z drukarki 3D, a następnie zaprogramował go tak, by odpowiednie wychylenia były odczytywane w Elden Ring jako ataki. Oczywiście taka forma zabawy jest bardzo wymagająca - zarówno jeśli chodzi o potrzebną przestrzeń, jak i kondycję.

A jak takie rozwiązanie sprawdza się w praktyce? Możecie przekonać się o tym oglądając poniższe wideo, w którym youtuber zamieścił zarówno proces tworzenia tego "kontrolera", jak i pojedynek z pierwszym poważniejszym bossem, Margitem.

Fanom Elden Ring przypominamy, że już wkrótce będą mieli okazję zmierzyć się z zupełnie nowymi przeciwnikami i bossami. Fabularne rozszerzenie Shadow of the Erdtree zadebiutuje na rynku już 21 czerwca tego roku.