Nowy Tomb Raider z akcją w Indiach? Nieoficjalne informacje nie wszystkim przypadną do gustu

Od dłuższego czasu wiemy, że powstaje nowa odsłona serii Tomb Raider. Jak na razie nie otrzymaliśmy jednak żadnych oficjalnych informacji na jej temat. Do sieci trafił jednak interesujący przeciek, który ma ujawniać między innymi miejsce akcji oraz pewne szczegóły na temat rozgrywki.

Za informacje odpowiada V Scooper, użytkownik serwisu X znany przede wszystkim z przecieków z branży filmowej. Zdradził on, że nowy Tomb Raider ma przenieść graczy do Indii, gdzie katastrofa naturalna (lub "katastroficzne wydarzenie") odsłoniła starożytne ruiny i artefakty Aśoki, władcy imperium Maurjów. Lara Croft będzie starała się odkryć ich tajemnice, jednocześnie rywalizując z innymi grupami, w tym jedną o nazwie Society of Raiders, która ma być inspirowana Larą, ale jej cele i wartości niekoniecznie muszą pokrywać się z tymi wyznawanymi przez główną bohaterkę.

Nowy Tomb Raider z otwartym światem

Co ciekawe, według plotek najnowsza odsłona miałaby zaoferować w pełni otwarty świat i rozległą mapę, co z pewnością podzieli fanów serii przyzwyczajonych do mniejszych lokacji i bardziej liniowej struktury. Tym razem eksploracja odbywałaby się nie tylko pieszo - do dyspozycji graczy miałby zostać oddany także motocykl oraz spadochron. Główna bohaterka ma otrzymać również nowe, niezabójcze metody radzenia sobie z przeciwnikami.