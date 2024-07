Elden Ring niczym Gra o Tron? George R.R. Martin rozbudził nadzieje fanów na serialową lub filmową adaptację

fot. Bandai Namco

Reklama

Niedawno Hidetaka Miyazaki, prezes studia From Software, został zapytany o ewentualną filmową lub serialową adaptację Elden Ring. Przyznał, że nie miałby nic przeciwko, jednak musiałby znaleźć się "mocny partner", który podjąłby się tego zadania. I choć samo to wystarczyło, by rozbudzić nadzieje wielu fanów, to o krok dalej poszedł George R.R. Martin, który współpracował z japońskim studiem nad światem gry.

Pisarz opublikował na swoim blogu wpis, w którym poświęcił jeden akapit pojawiającym się w sieci plotkom i spekulacjom. Choć nie zdradził niczego wprost, to jednak brzmi to tak, jakby coś rzeczywiście było na rzeczy.

Oh, a jeśli chodzi o plotki, które mogliście słyszeć o filmie lub serialu na podstawie Elden Ring... nie mam nic do powiedzenia. Ani słowa, nic, zupełnie nic. Nic nie wiem, niczego ode mnie nie słyszeliście. Jakie plotki?

Elden Ring zadebiutowało w 2022 roku i spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony graczy oraz krytyków. W czerwcu tego roku swoją premierę miało duże rozszerzenie Shadow of the Erdtree, które również odniosło spory sukces i w ciągu kilku dni sprzedało się w nakładzie przekraczającym pięć milionów egzemplarzy.