Wielki sukces Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Liczba sprzedanych egzemplarzy już teraz robi wrażenie

fot. Bandai Namco

Choć premiera Elden Ring: Shadow of the Erdtree miała miejsce zaledwie kilka dni temu, to twórcy i wydawca już teraz mają spore powody do zadowolenia. Firmy From Software i Bandai Namco poinformowały, że rozszerzenie do wymagającego RPG akcji z 2022 roku w ciągu zaledwie trzech dni sprzedało się w nakładzie przekraczającym 5 milionów egzemplarzy. Taki rezultat jest tym bardziej imponujący, gdy weźmiemy pod uwagę, że dostanie się do nowej zawartości wymaga pokonania dwóch trudnych bossów w podstawowej wersji gry.

fot. Bandai Namco

Shadow of the Erdtree to fabularne rozszerzenie do Elden Ring. Gracze kontynuują rozpoczętą wcześniej przygodę i udają się do Królestwa Cienia podążając za Miquellą Łagodnym. Dodatek wprowadza zupełnie nowe lokacje, przeciwników, bossów, a także kilka klas broni, takich jak sztylety do rzucania, butelki z perfumami czy lekkie wielkie miecze.

Elden Ring wraz z dodatkiem dostępne są na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Więcej na temat DLC możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.