Prawdziwy ból online. Film już dostępny w VOD - gdzie obejrzeć?

Jesse Eisenberg ma polskie korzenie i nigdy tego nie ukrywał. W licznych wywiadach opowiadał o tym jak silne więzi łączą go z naszym krajem, jak często spędza tu wakacje czy odwiedza rodzinę. Nic więc dziwnego, że akcję swojego filmu umiejscowił właśnie w kraju nad Wisłą. Produkcja zatytuowana Prawdziwy ból szybko podbiła serca zarówno widzów jak i krytyków. Jest to bardzo ciepła opowieść o poszukiwaniu swojej tożsamości. Obsada przyjechała nawet do Polski by go promować co nie jest standardową procedurą.

Film jest dostępny na trzech platformach VOD. Tym razem oferowana jest jedynie opcja zakupu – nie ma możliwości wypożyczenia na 48 godzin za określoną kwotę.

Rakuten – 44,99 zł za wersję SD, 49,99 zł za HD i 4K.

– 44,99 zł za wersję SD, 49,99 zł za HD i 4K. Sklep Prime Video – 44,99 zł za wersję SD, 49,99 za HD.

– 44,99 zł za wersję SD, 49,99 za HD. Mega GO - 44,99 zł za wersję SD, 49,99 zł za HD i 4K.

Z czasem najprawdopodobniej dołączą do tego kolejne serwisy. W późniejszym terminie Prawdziwy ból trafi również na platformę Disney+.

Prawdziwy ból - fabuła, premiera, obsada

Historia kuzynów Davida (Jesse Eisenberg) i Benji'ego (Kieran Culkin), którzy razem wybierają się do Polski, aby uczcić pamięć ukochanej babci. Podczas tej podróży, odkrywają nie tylko nieznane dotąd miejsca oraz fakty z historii ich rodziny, ale próbują też odbudować trudne i pełne napięć relacje.

W głównych rolach zobaczymy Jesse'ego Eisenberga i Kierana Culkina którym partnerują Will Sharpe, Jennifer Grey, Kurt Egyiawa i Daniel Oreskes. Film został wyreżyserowany i napisany przez Jesse'ego Eisenberga.