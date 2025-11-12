Elden Ring Nightreign otrzyma DLC! The Forsaken Hollows wprowadzi nowe postacie i bossów

fot. Bandai Namco

Podczas wydarzenia PlayStation State of Play Japan oficjalnie zapowiedziano pierwszy duży dodatek do Elden Ring Nightreign. Rozszerzenie o podtytule The Forsaken Hollows przyniesie graczom solidną porcję świeżej zawartości, w tym nowe postacie, przeciwników oraz wyzwania. Co istotne, na premierę nie będziemy musieli długo czekać – debiut zaplanowano na 4 grudnia tego roku.

W dodatku do Elden Ring Nightreign pojawią się nowi bossowie, zupełnie nowa Ruchoma Ziemia, a także dwie grywalne postacie. Pierwszą z nich będzie Scholar – uczony przemierzający Ziemie Pomiędzy, władający potężnymi zaklęciami. Druga, Undertaker, połączy niezwykłą siłę fizyczną z niezachwianą wiarą.

Karta Elden Ring: Nightreign - The Forsaken Hollows pojawiła się już w cyfrowych sklepach, dzięki czemu wiemy, że za DLC zapłacimy 70 zł. Osoby, które zakupią dodatek w preorderze mogą liczyć na dwa bonusy w postaci cyfrowego artbooka oraz mini ścieżki dźwiękowej.