Elden Ring Nightreign otrzyma DLC! The Forsaken Hollows wprowadzi nowe postacie i bossów
Na początku przyszłego miesiąca świat Elden Ring: Nightreign powiększy się o nowych bohaterów i bossów. W zwiastunie rozszerzenia zatytułowanego The Forsaken Hollows pojawia się też znajoma twarz.
Podczas wydarzenia PlayStation State of Play Japan oficjalnie zapowiedziano pierwszy duży dodatek do Elden Ring Nightreign. Rozszerzenie o podtytule The Forsaken Hollows przyniesie graczom solidną porcję świeżej zawartości, w tym nowe postacie, przeciwników oraz wyzwania. Co istotne, na premierę nie będziemy musieli długo czekać – debiut zaplanowano na 4 grudnia tego roku.
W dodatku do Elden Ring Nightreign pojawią się nowi bossowie, zupełnie nowa Ruchoma Ziemia, a także dwie grywalne postacie. Pierwszą z nich będzie Scholar – uczony przemierzający Ziemie Pomiędzy, władający potężnymi zaklęciami. Druga, Undertaker, połączy niezwykłą siłę fizyczną z niezachwianą wiarą.
Karta Elden Ring: Nightreign - The Forsaken Hollows pojawiła się już w cyfrowych sklepach, dzięki czemu wiemy, że za DLC zapłacimy 70 zł. Osoby, które zakupią dodatek w preorderze mogą liczyć na dwa bonusy w postaci cyfrowego artbooka oraz mini ścieżki dźwiękowej.
Źródło: youtube.com, store.steampowered.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
11
lis
Lumines Arise
12
lis
Między światłem a cieniem
12
lis
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
12
lis
Her Story
12
lis
Summer Time Machine Blues
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1974, kończy 51 lat