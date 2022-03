Elden Ring ukończone w mniej niż... 30 minut. Zobaczcie wyjątkowy wyczyn gracza

fot. Bandai Namco

Elden Ring to najnowsza produkcja japońskiego studia From Software, która przenosi znaną i lubianą rozgrywkę do ogromnego, otwartego świata. Deweloperzy dostarczyli na rynek produkcję, przy której można spędzić dziesiątki godzin na przemierzaniu kolejnych lokacji, poszukiwaniu poukrywanych skarbów, sekretów i pojedynków z bossami. Okazuje się jednak, że tę wymagającą produkcję można ukończyć znacznie szybciej, bo nawet w czasie... poniżej 30 minut. Dokonał tego youtuber o pseudonimie Distortion2.

Na kanale internetowego twórcy opublikowany został zapis rozgrywki z Elden Ring, w której dotarcie do finałowego bossa i pokonanie go udało się wykonać dokładnie w 28 minut i 59 sekund. Distortion2 wykorzystał w tym celu sporo sztuczek, które pozwalały mu na omijanie całych lokacji i wielu przeciwników.

Elden Ring dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X.

