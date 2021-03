Elden Ring – szczegóły o grze poznamy w marcu? Nowe plotki i przecieki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

From Software

Elden Ring sprawia wrażenie gry-widma. Nowe dzieło From Software zostało zapowiedziane w 2019 roku, kiedy to pokazano pierwszy i jak na razie jedyny zwiastun. Materiał, choć nie zawierał żadnych fragmentów rozgrywki, był bardzo klimatyczny i intrygujący, rozbudzając oczekiwania fanów. Niestety na tym promowanie tej produkcji się zakończyło i twórcy nie powiedzieli ani nie pokazali nic więcej. Wygląda jednak na to, że już wkrótce cisza ta dobiegnie końca i gracze otrzymają jakieś konkrety.

Jeff Grubb opublikował tweeta, w którym informuje, że w marcu lub kwietniu (dziennikarz nie wyklucza małego opóźnienia) mamy zobaczyć coś nowego z Elden Ring. Słowa te niejako potwierdza też dobrze poinformowany zwykle Jason Schreier, bo jego zdaniem zobaczymy coś "wkrótce".

https://twitter.com/jasonschreier/status/1365844188458287105

Paul Thurrott dodaje zaś, że 23 marca może odbyć się prezentacja Microsoftu poświęcona grom, które trafią na konsole Xbox. Internauci zaczęli podejrzewać, że to właśnie tam pokazany zostanie nowy zwiastun gry tworzonej przez From Software i George’a R. R. Martina. Niestety akurat tę informację zdementował Aaron Greenberg z Microsoftu.

https://twitter.com/aarongreenberg/status/1366127846771494913