Chris Hemsworth dziękuje Thorowi. Pogłoski o śmierci postaci nie ustają

Chris Hemsworth pojawił się na wdzięcznej liście aktorów, którzy definitywnie pojawią się w filmie Avengers: Doomsday. To oznacza powrót Thora i Lokiego (Tom Hiddleston) w jednej produkcji - choć na ten moment ciężko przewidzieć, jak bracia znów się spotkają. Jedno jest pewne - aktor już zdążył poświęcić czas na ładne podziękowanie swojej postaci. W nowym wideo zatytułowanym Thank You! The Legacy of Thor sklejono ujęcia sprzed kulis przynajmniej kilku produkcji z udziałem bohatera. Filmik budzi spekulacje wśród internautów. Niektórzy twierdzą, że to może oznaczać, że Hemsworth odłoży młot raz na zawsze.

Chris Hemsworth dziękuje Thorowi [WIDEO]

Segmenty przedstawione w poniższym wideo zawierają ujęcia ze wszystkich czterech filmów o Thorze, a także z wszystkich Avengersów.

W opisie pod wideo Chris Hemsworth wyraził swoją wdzięczność za 15 lat odgrywania tej postaci.

- Wcielanie się w Thora było jednym z największych zaszczytów w moim życiu. Przez ostatnie 15 lat dzierżyłem Mjolnira, a potem Stormbreakera jako bóg piorunów, ale to, co naprawdę czyniło tę podróż wyjątkową... to dzielenie się nią z Wami. Wasza pasja, wasza radość i miłość do tej postaci znaczyły dla mnie wszystko. Dziękuję za uczynienie mojej podróży w Kinowym Uniwersum Marvela niezapomnianą... A teraz czas na Doomsday!

Te słowa trochę brzmią jak pożegnanie. Choć przyjmuje się, że Hemsworth może być także częścią filmu Avengers: Secret Wars, plotki o śmierci Thora nie ucichły. Aktor sam wcześniej sugerował, że być może przyszedł na niego czas.

Potwierdzona obsada Avengers: Doomsday

Przypominamy, kto z pewnością pojawi się w filmie Avengers: Doomsday, który zadebiutuje w grudniu 2026 roku.