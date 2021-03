Bolvar Fordragon z World of Warcraft jak żywy. Tak powstał kostium, który wygrał BlizzConline 2021

fot. youtube.com

Tegoroczna odsłona targów BlizzCon była zdecydowanie inna od poprzednich. Wydarzenie w całości przeniesiono do sieci, a nazwę zmieniono na BlizzConline 2021. Struktura pozostała jednak bez większych zmian, nie zabrakło więc ciekawych zapowiedzi, bo usłyszeliśmy m.in. o Diablo 2: Resurrected czy powrocie łotrzycy w Diablo 4. Podczas wydarzenia odbył się także konkurs na najlepszy cosplay, którego zwycięzcą okazał się Hartigan Cosplay. Przygotował on imponujący kostium Bolvara Fordragona z World of Warcraft. Teraz do sieci trafił materiał, który przedstawia proces tworzenia stroju.

Stworzenie kostiumu zajęło około 638 godzin i pochłonęło mnóstwo materiałów – m.in. piankę EVA, masę plastyczną, lateks i ponad 1000 diod LED, które odpowiadają za podświetlane elementy. Samo założenie stroju również nie było łatwym zadaniem i wymagało kilkunastu minut.

Przypominamy również, że World of Warcraft ma wkrótce doczekać się większej aktualizacji, która wzbogaci grę m.in. o kolejny raid, loch i lokację.