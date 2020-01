Elden Ring - wkrótce nowy zwiastun? Gra pojawi się na Taipei Game Show

Elden Ring zostało zapowiedziane na targach E3 w 2019 roku. Wtedy też zobaczyliśmy pierwszy zwiastun tej produkcji. Materiał CGI wyraźnie sugeruje, że po raz kolejny otrzymamy produkcję utrzymaną w mrocznym klimacie, ale nie pokazał żadnych fragmentów rozgrywki. Możliwe, że wkrótce ulegnie to zmianie i wreszcie zobaczymy gameplay, bo ujawniono, że gra pojawi się na nadchodzącym wydarzeniu Taipei Game Show, które odbędzie się w dniach 6-9 lutego. Szczegóły nie zostały ujawnione, ale nie da się ukryć, że nowy zwiastun oraz data premiery są tym, na co czekają fani From Software.

Jak na razie wiemy jedynie, że w prace nad scenariuszem do Elden Ring zaangażowany jest George R. R. Martin. Możemy spodziewać się również, że gra zaoferuje wysoki poziom trudności. Za jej tworzenie odpowiada studio From Software, a więc autorzy tak wymagających produkcji, jak seria Dark Souls, Bloodborne czy Sekiro: Shadows Die Twice. Ten ostatni tytuł spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony graczy, a także został wybrany najlepszą grą roku na gali The Game Awards 2019.