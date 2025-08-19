Reklama
Czy Green Arrow już działa w DCU? James Gunn odpowiada

W 1. sezonie wielu herosom ze świata DC oberwało się ironicznym komentarzem od tytułowego antybohatera. Jednym z nich był Green Arrow. Czy ta wzmianka oznacza, że postać już działa w nowym uniwersum?
Green Arrow fot. DC Comics
Peacemaker w 1. sezonie nawiązywał w swoich żartach do wielu postaci z komiksów DC - m.in. Batmana, Aquamana czy Green Arrowa. Niektórych z nich nawet spotkał, ale to prawdopodobnie ulegnie zmianie z powodu formalnego przeniesienia serialu ze świata DCEU do uniwersum DCU Jamesa Gunna. A co w sprawie Green Arrowa? Czy wzmianki o nim są nadal kanoniczne, a co za tym idzie - postać jest aktywnym herosem w nowym świecie?

O czym dokładnie opowie Marvel Zombies? Mamy nowy opis fabuły!

Na to pytanie o samą kanoniczność wzmianek Peacemakera James Gunn nie odpowiedział wprost, ale jego wytłumaczenie i tak nie pozostawiło wątpliwości. Po zapytaniu o to, czy Green Arrow już funkcjonuje w świecie DCU, odpowiedział następująco za pośrednictwem podcastu, w którym wystąpił. 

Nie wiem. Nie jestem w stanie tego jeszcze powiedzieć. Naprawdę nie wiemy. Green Arrow nie jest obecnie w naszych planach. Może już istnieje, a może nie. Nie wiemy.

To na pewno rozczarowująca wiadomość dla fanów komiksów, ale i popularnego serialu Arrow ze Stephenem Amellem w roli głównej. To produkcja CW spopularyzowała postać w oczach przeciętnego widza. Warto jednak pamiętać, że fani samych komiksów mieli problem z serialem, który zmienił wiele cech charakterystycznych zabawnego herosa z łukiem i strzałami, stawiając na ukazanie go jako drugiego poważnego Batmana. Na razie nie wiadomo jaką taktykę obrałby James Gunn i prawdopodobnie on sam tego jeszcze nie wie.

Seriale DC - ranking według krytyków

arrow-left fot. materiały prasowe arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

