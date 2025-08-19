Czy Green Arrow już działa w DCU? James Gunn odpowiada
W 1. sezonie wielu herosom ze świata DC oberwało się ironicznym komentarzem od tytułowego antybohatera. Jednym z nich był Green Arrow. Czy ta wzmianka oznacza, że postać już działa w nowym uniwersum?
W 1. sezonie wielu herosom ze świata DC oberwało się ironicznym komentarzem od tytułowego antybohatera. Jednym z nich był Green Arrow. Czy ta wzmianka oznacza, że postać już działa w nowym uniwersum?
Peacemaker w 1. sezonie nawiązywał w swoich żartach do wielu postaci z komiksów DC - m.in. Batmana, Aquamana czy Green Arrowa. Niektórych z nich nawet spotkał, ale to prawdopodobnie ulegnie zmianie z powodu formalnego przeniesienia serialu ze świata DCEU do uniwersum DCU Jamesa Gunna. A co w sprawie Green Arrowa? Czy wzmianki o nim są nadal kanoniczne, a co za tym idzie - postać jest aktywnym herosem w nowym świecie?
O czym dokładnie opowie Marvel Zombies? Mamy nowy opis fabuły!
Na to pytanie o samą kanoniczność wzmianek Peacemakera James Gunn nie odpowiedział wprost, ale jego wytłumaczenie i tak nie pozostawiło wątpliwości. Po zapytaniu o to, czy Green Arrow już funkcjonuje w świecie DCU, odpowiedział następująco za pośrednictwem podcastu, w którym wystąpił.
To na pewno rozczarowująca wiadomość dla fanów komiksów, ale i popularnego serialu Arrow ze Stephenem Amellem w roli głównej. To produkcja CW spopularyzowała postać w oczach przeciętnego widza. Warto jednak pamiętać, że fani samych komiksów mieli problem z serialem, który zmienił wiele cech charakterystycznych zabawnego herosa z łukiem i strzałami, stawiając na ukazanie go jako drugiego poważnego Batmana. Na razie nie wiadomo jaką taktykę obrałby James Gunn i prawdopodobnie on sam tego jeszcze nie wie.
Seriale DC - ranking według krytyków
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
sie
Pragnę tylko ciebie
22
sie
Nasze królestwo
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1952, kończy 73 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1963, kończy 62 lat