Zrodzony w ogniu. Zahartowany we krwi - nowa seria fantasy nadchodzi
Pod koniec miesiąca polską premierę będzie miał pierwszy tom serii fantasy Ryana Cahilla. Przedstawiamy szczegóły.
Wydawnictwo Vesper zapowiedziało kolejną premierę, tym razem dla miłośników soczystej fantasy. Już pod koniec miesiąca ukaże debiutancka powieść irlandzkiego pisarza Ryana Cahilla, otwierająca cykl O więzach i rozłamach.
Powieść Z krwi i ognia to historia z ogarniętej wojną krainy. Młodzi bohaterowie zostają mimowolnie wplątani w walkę i zostają zmuszeni do ucieczki z rodzinnej wioski. Przyłączają się do tajemniczych podróżnych, którzy przewożą... smocze jajo.
Niniejszy tom zawiera również nowelę Upadek – opowieść o zdradzie, która dokonała się 400 lat przed wydarzeniami przedstawionymi w powieści Z krwi i ognia.
Premiera Z krwi i ognia zaplanowana została na 27 sierpnia.
Z krwi i ognia - opis i okładka
Zrodzony w ogniu. Zahartowany we krwi.
Epheria to kraina rozdarta przez wojnę. Wysokie rody są nieufne wobec siebie, kłócą się i prowokują wzajemnie do walk. W ryzach trzyma ich jedynie straż imperialna – zdrajcy z odległej przeszłości i ich mroczni poplecznicy.
W niewielkiej wiosce Polana w południowej Epherii syn miejscowego kowala, Calen Bryer, przygotowuje się wraz z rówieśnikami do tradycyjnej, pełnej niebezpieczeństw próby odwagi i umiejętności dla chłopców wkraczających w dorosłość. Kilka dni później, po hucznych uroczystościach, podczas wyprawy do Młynówki Calen oraz jego przyjaciele Dann i Rist przypadkowo zostają wciągnięci w potyczkę tajemniczej grupy podróżników z patrolem straży imperialnej. Ginie młody żołnierz i młodzieńcy zostają zmuszeni ratować własne życie ucieczką z rodzinnych stron. Nieznajomi podróżnicy, do których dołączają, dzierżą sekret, za który są gotowi umrzeć: smocze jajo, pierwsze od ponad czterystu lat wolne od wpływów Imperium. Dla Calena świat definitywnie się zmienia, gdy zostaje wciągnięty w wir wojny toczącej się w Epherii od stuleci.
