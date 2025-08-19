Zrodzony w ogniu. Zahartowany we krwi - nowa seria fantasy nadchodzi

Vesper

Wydawnictwo Vesper zapowiedziało kolejną premierę, tym razem dla miłośników soczystej fantasy. Już pod koniec miesiąca ukaże debiutancka powieść irlandzkiego pisarza Ryana Cahilla, otwierająca cykl O więzach i rozłamach.

Powieść Z krwi i ognia to historia z ogarniętej wojną krainy. Młodzi bohaterowie zostają mimowolnie wplątani w walkę i zostają zmuszeni do ucieczki z rodzinnej wioski. Przyłączają się do tajemniczych podróżnych, którzy przewożą... smocze jajo.

Niniejszy tom zawiera również nowelę Upadek – opowieść o zdradzie, która dokonała się 400 lat przed wydarzeniami przedstawionymi w powieści Z krwi i ognia.

Premiera Z krwi i ognia zaplanowana została na 27 sierpnia.

Z krwi i ognia - opis i okładka

Zrodzony w ogniu. Zahartowany we krwi.

Epheria to kraina rozdarta przez wojnę. Wysokie rody są nieufne wobec siebie, kłócą się i prowokują wzajemnie do walk. W ryzach trzyma ich jedynie straż imperialna – zdrajcy z odległej przeszłości i ich mroczni poplecznicy.

W niewielkiej wiosce Polana w południowej Epherii syn miejscowego kowala, Calen Bryer, przygotowuje się wraz z rówieśnikami do tradycyjnej, pełnej niebezpieczeństw próby odwagi i umiejętności dla chłopców wkraczających w dorosłość. Kilka dni później, po hucznych uroczystościach, podczas wyprawy do Młynówki Calen oraz jego przyjaciele Dann i Rist przypadkowo zostają wciągnięci w potyczkę tajemniczej grupy podróżników z patrolem straży imperialnej. Ginie młody żołnierz i młodzieńcy zostają zmuszeni ratować własne życie ucieczką z rodzinnych stron. Nieznajomi podróżnicy, do których dołączają, dzierżą sekret, za który są gotowi umrzeć: smocze jajo, pierwsze od ponad czterystu lat wolne od wpływów Imperium. Dla Calena świat definitywnie się zmienia, gdy zostaje wciągnięty w wir wojny toczącej się w Epherii od stuleci.