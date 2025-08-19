Reklama
Mortal Kombat 2 – Scorpion kontra Noob Saibot. Zapowiedziano ich starcie w filmie

Producent Mortal Kombat 2 Todd Garner w rozmowie z comicbook.com zapowiada kontynuację rywalizacji Scorpiona z Bi-Hanem, która – jak wiedzą fani gry – jest kultowa i niezwykle ważna. Bi-Han jako Sub-Zero zginął w pierwszym filmie, ale tutaj powraca jako Noob Saibot.
Adam Siennica
Adam Siennica
Mortal Kombat 2 - driver fot. materiały prasowe
Konflikt Scorpiona i Sub-Zero był podstawą filmu Mortal Kombat z 2021 roku. Todd Garner, producent Mortal Kombat 2, w rozmowie z comicbook.com zapowiada, że w dwójce ta rywalizacja będzie kontynuowana na nowym poziomie. Tym razem Scorpion będzie walczyć z wskrzeszonym Bi-Hanem, który stał się wojownikiem znanym jako Noob Saibot.

Mortal Kombat 2 – Scorpion vs Noob Saibot

Tak opowiada o ich rywalizacji:

- Przez dekady fabuły Mortal Kombat relacja Scorpiona z Bi-Hanem, oryginalnym Sub-Zero, stała się historią o przemocy, zdradzie i zemście. Scorpion z klanu Shirai Ryu przeżywa tragiczne morderstwo rodziny z rąk Bi-Hana. Po śmierci duch Scorpiona zmienia się w bezlitosną zjawę z niepowstrzymanym pragnieniem zemsty. Gdy Scorpion nieustannie goni za Bi-Hanem, ich połączone losy sprawiają, że ta rywalizacja jest jedną z najlepszych historii całej franczyzy Mortal Kombat.

Pierwszy zwiastun zapowiedział, że zobaczymy ich walkę. W rolę Scorpiona ponownie wciela się Hiroyuki Sanada, a Nooba Saibota gra Joe Taslim. Producent nie rozwinął myśli, więc do końca nie wiemy, jakie znaczenie fabularne będzie miało starcie dwóch wojowników.

Mortal Kombat - zdjęcia i plakaty

Jest też nowe zdjęcie Scorpiona w walce z Bi-Hanem! Jest pierwsze w galerii.

Mortal Kombat 2

arrow-left
Mortal Kombat 2
fot. comicbook.com / Warner Bros.
arrow-right

Mortal Kombat 2 – opis fabuły

Czempioni królestwa Ziemi, do których dołącza Johnny Cage, muszą walczyć w ostatecznym turnieju, aby pokonać mrocznego Shao Kahna, którego zwycięstwo jest zagrożeniem dla całej ludzkości.

W obsadzie są między innymi Karl Urban, Lewis Tan, Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Damon Herriman, Chin Han, Tadanobu Asano oraz Martyn Ford jako Shao Kahn.

Premiera w kinach w październiku 2025 roku.

Źródło: comicbook.com

