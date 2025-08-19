Street Fighter – zdjęcie z planu filmu. Guile będzie miał dziwaczną fryzurę jak w grach!
Ruszyły prace nad filmem Street Fighter opartym na kultowej serii gier. Guile to jedna z najważniejszych postaci, w którą na ekranie wciela się wrestler Cody Rhodes. Zdjęcie pokazujące jego cień mówi więcej, niż fani się spodziewali.
Andrew Schulz, który gra w filmie Street Fighter postać Dana Hibikiego, opublikował w stories na Instagramie zdjęcie z planu. Jest to fotka cienia Cody'ego Rhodesa w roli Guile'a, który – jak wyraźnie widać – ma ikoniczną fryzurę z serii gier. Gdy Jean-Claude Van Damme grał tę postać w filmie z lat 90., ta mało realistyczna fryzura nie była brana pod uwagę. To sugeruje, że twórcy nowej adaptacji chcą uchwycić specyficzność gry na ekranie.
Street Fighter – zdjęcie z planu
Street Fighter – obsada
Cody Rhodes gra Guile'a, a Andrew Schulz Hibikiego, ale to nie jedyne gwiazdy w obsadzie. Zobaczcie na zdjęciach! Najpierw jest fotka postaci z gry, a potem aktora, który się w nią wciela.
Kitao Sakurai reżyseruje na podstawie scenariusza Dalana Mussona (Captain America: Brave New World). Znany kaskader i choreograf Jon Valera jest reżyserem drugiego planu i będzie odpowiadać za realizację scen walk. Pracował przy takich filmach jak John Wick 3, Atomic Blonde i serial See.
Premiera Street Fighter w kinach w 2026 roku.
Źródło: comicbookmovie.com
