Reklama
placeholder

Street Fighter – zdjęcie z planu filmu. Guile będzie miał dziwaczną fryzurę jak w grach!

Ruszyły prace nad filmem Street Fighter opartym na kultowej serii gier. Guile to jedna z najważniejszych postaci, w którą na ekranie wciela się wrestler Cody Rhodes. Zdjęcie pokazujące jego cień mówi więcej, niż fani się spodziewali.
Reklama
placeholder

Ruszyły prace nad filmem Street Fighter opartym na kultowej serii gier. Guile to jedna z najważniejszych postaci, w którą na ekranie wciela się wrestler Cody Rhodes. Zdjęcie pokazujące jego cień mówi więcej, niż fani się spodziewali.
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  street fighter 
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  street fighter 
Guile fot. materiały prasowe
Reklama

Andrew Schulz, który gra w filmie Street Fighter postać Dana Hibikiego, opublikował w stories na Instagramie zdjęcie z planu. Jest to fotka cienia Cody'ego Rhodesa w roli Guile'a, który – jak wyraźnie widać – ma ikoniczną fryzurę z serii gier. Gdy Jean-Claude Van Damme grał tę postać w filmie z lat 90., ta mało realistyczna fryzura nie była brana pod uwagę. To sugeruje, że twórcy nowej adaptacji chcą uchwycić specyficzność gry na ekranie.

Mortal Kombat 2 – Scorpion kontra Noob Saibot. Zapowiedziano ich starcie w filmie

Street Fighter – zdjęcie z planu

nullfot. zrzut ekranu ze stories Andrew Schulza

Street Fighter – obsada

Cody Rhodes gra Guile'a, a Andrew Schulz Hibikiego, ale to nie jedyne gwiazdy w obsadzie. Zobaczcie na zdjęciach! Najpierw jest fotka postaci z gry, a potem aktora, który się w nią wciela.

Dhalsim

arrow-left
Dhalsim
fot. materiały prasowe
arrow-right

Kitao Sakurai reżyseruje na podstawie scenariusza Dalana Mussona (Captain America: Brave New World). Znany kaskader i choreograf Jon Valera jest reżyserem drugiego planu i będzie odpowiadać za realizację scen walk. Pracował przy takich filmach jak John Wick 3, Atomic Blonde i serial See.

Premiera Street Fighter w kinach w 2026 roku.

Źródło: comicbookmovie.com

Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Street Fighter

Najnowsze

1 Tarantino. Nieprzewidywalny geniusz
-

Kolejny projekt Quentina Tarantino to nie film. Prace rozpoczną się w styczniu

2 35. Sue Storm aka Niewidzialna Kobieta – na poznanie pełnego katalogu mocy tej postaci przyjdzie nam poczekać do premiery „Fantastycznej 4”, ale już teraz wiemy, że Sue Storm poza umiejętnością bycia niewidzialną potrafi tworzyć niezwykle potężne pola siłowe za pomocą własnych myśli. Istotne jest to, że bohaterka może doprowadzić do ich powstania np. w głowie wroga, mogąc uśmiercić go na miejscu.
-
Spoilery

Co się dalej stanie z Sue Storm w MCU? Aktorka dużo czytała o [SPOILER]

3 Jezioro trumien
-

Nowa, mrożąca krew w żyłach powieść Urszula Kusz-Neumann już niebawem

4 Booster Gold - DC Comics
-

Tego superbohatera DC może zagrać aktor z MCU. To zdjęcie ma być dowodem

5 Breslau
-

Pełny zwiastun Breslau. Pierwszy polski serial Disney+ zabiera widzów do 1936 roku

6 Keeper
-

Tatiana Maslany w nowym zwiastunie horroru Keeper. To film reżysera Kodu zła

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e159

Moda na sukces

s38e148

Zatoka serc

s17e12

American Ninja Warrior

s18e12

American Ninja Warrior

s29e05

Najgorszy kucharz świata

s29e04

Najgorszy kucharz świata

s2025e162

Anderson Cooper 360

s2025e165

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jonathan Frakes
Jonathan Frakes

ur. 1952, kończy 73 lat

Melissa Fumero
Melissa Fumero

ur. 1982, kończy 43 lat

Mike Moh
Mike Moh

ur. 1983, kończy 42 lat

Michał Mikołajczak
Michał Mikołajczak

ur. 1986, kończy 39 lat

John Stamos
John Stamos

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

8

Wednesday: Lurcha zagrał inny aktor. Dlaczego?

9

Obsada Przyjaciół opłakiwała Matthew Perry'ego jeszcze przed jego śmiercią. Jennifer Aniston zdradziła powód

10

Sara James ponownie wystąpiła w America's Got Talent. Jest wideo

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV