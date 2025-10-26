Elizabeth Olsen jako Scarlet Witch - nowe zdjęcia. Tylko spójrzcie na te detale w kostiumie

Marvel

Pojawiły się zdjęcie Elizabeth Olsen jako Scarlet Witch. Pochodzą z Avengers: Wojny bez granic i Doktora Strange w multiwersum obłędu. Część z nich możecie już kojarzyć, jednak niektóre są całkiem nowe, ponieważ Marvel nie użył ich podczas promowania wspomnianych filmów.

Zdjęcia są bardzo szczegółowe, dzięki czemu można przyjrzeć się każdemu detalowi na zmieniających się na przestrzeni lat kostiumach superbohaterki. Widać chociażby, że z czasem robił się coraz bardziej zabudowany z przodu, w porównaniu do wcześniejszych filmów. Na pewno miała na to wpływ sama aktorka. Elizabeth Olsen nie chciała mieć aż tak odkrywającego i niekomfortowego stroju na sobie. W widowisku Doktor Strange w multiwersum obłędu na pewno duże wrażenie robiło też nakrycie głowy Scarlet Witch, dobrze znane fanom komiksów Marvela.

Elizabeth Olsen jako Scarlet Witch - nowe zdjęcia

Zdjęcia zostały udostępnione przez stronę Elizabeth-Olsen.com. Część z nich, które ukazały się w X, możecie zobaczyć poniżej. Wszystkie znajdziecie na to tutaj. Dajcie znać, jak Wam się podobają, a także który stój Scarlet Witch był Waszym ulubionym!

Scarlet Witch - ciekawostki

A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat superbohaterki Marvela, zapraszamy do zapoznania się z poniższą galerią. Zebrałam w niej różne ciekawostki z komiksów Marvela na temat postaci, które fani MCU mogą nie znać, a kto wie – mogą zostać wykorzystane w przyszłości przez Kevina Feige, jeśli postać kiedykolwiek powróci na ekran.