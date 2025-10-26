Elizabeth Olsen jako Scarlet Witch - nowe zdjęcia. Tylko spójrzcie na te detale w kostiumie
Pojawiły się nowe wysokiej jakości zdjęcia Elizabeth Olsen jako Scarlet Witch. Można dzięki nim przekonać się, jak bardzo zmienił się strój superbohaterki w MCU.
Pojawiły się zdjęcie Elizabeth Olsen jako Scarlet Witch. Pochodzą z Avengers: Wojny bez granic i Doktora Strange w multiwersum obłędu. Część z nich możecie już kojarzyć, jednak niektóre są całkiem nowe, ponieważ Marvel nie użył ich podczas promowania wspomnianych filmów.
Zdjęcia są bardzo szczegółowe, dzięki czemu można przyjrzeć się każdemu detalowi na zmieniających się na przestrzeni lat kostiumach superbohaterki. Widać chociażby, że z czasem robił się coraz bardziej zabudowany z przodu, w porównaniu do wcześniejszych filmów. Na pewno miała na to wpływ sama aktorka. Elizabeth Olsen nie chciała mieć aż tak odkrywającego i niekomfortowego stroju na sobie. W widowisku Doktor Strange w multiwersum obłędu na pewno duże wrażenie robiło też nakrycie głowy Scarlet Witch, dobrze znane fanom komiksów Marvela.
Elizabeth Olsen jako Scarlet Witch - nowe zdjęcia
Zdjęcia zostały udostępnione przez stronę Elizabeth-Olsen.com. Część z nich, które ukazały się w X, możecie zobaczyć poniżej. Wszystkie znajdziecie na to tutaj. Dajcie znać, jak Wam się podobają, a także który stój Scarlet Witch był Waszym ulubionym!
Scarlet Witch - ciekawostki
A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat superbohaterki Marvela, zapraszamy do zapoznania się z poniższą galerią. Zebrałam w niej różne ciekawostki z komiksów Marvela na temat postaci, które fani MCU mogą nie znać, a kto wie – mogą zostać wykorzystane w przyszłości przez Kevina Feige, jeśli postać kiedykolwiek powróci na ekran.
Scarlet Witch początkowo była przeciwniczką X-Menów. W swoim debiutanckim zeszycie The X-Men #4 była członkinią Brotherhood of Evil Mutants. Pomagała wraz z bratem złoczyńcy Magneto w walce z X-Menami. Dopiero później dostała drugą szansę od Avengersów i odkupiła swoje winy.
Źródło: comicbookmovie.com
Premiery tygodnia
21
paź
Ninja Gaiden 4
21
paź
Wieczny pokój
21
paź
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
21
paź
Gdyby nie ty
22
paź
Wiła
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1963, kończy 62 lat
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1961, kończy 64 lat