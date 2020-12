Ellen Page jest teraz Elliotem. Gwiazda The Umbrella Academy ogłasza ważną decyzję

foto. Netflix

Nominowana do Oscara gwiazda serialu The Umbrella Academy, Elliot Page napisał w opublikowanym na portalach społecznościowych liście, że jest osobą transpłciową. Wcześniej znany jako Ellen Page, zwrócił się do swoich fanów i obserwujących dodając, że jest szczęśliwy z możliwości napisania tych słów i ogłoszenia tej decyzji. Jest to kolejny ważny moment w życiu aktora, który w 2014 roku jeszcze jako Ellen Page, poinformował podczas kongresu środowisk LGBT, że jest lesbijką.

W wiadomości przekazanej fanom, Elliot Page napisał, że czuje ogromną wdzięczność do osób, które wspierały go w dojrzeniu do tej decyzji. Nie potrafi wyrazić jakie to szczęście, że wreszcie może być prawdziwym sobą. Inspirację dla niego stanowiły kontakty ze społecznościami trans. Dziękuje im za odwagę i nieustanną pracę, aby uczynić ten świat miejscem bardziej otwartym i pełnym współczucia. Sam oferuje swoje wsparcie i zapowiada, że będzie dążyć do stworzenia kochającego i równego społeczeństwa.

Ważne role aktora z przeszłości to Kitty Pryde w serii X-Men, Incepcja od Christophera Nolana i Juno, za które aktor otrzymał nominację do Oscara. Jest także gwiazdą serialu Netflixa pt. The Umbrella Academy.

https://twitter.com/TheElliotPage/status/1333820783655837701