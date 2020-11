Netflix zacznie deklarować swoje prawdziwe dochody w Wielkiej Brytanii

Netflix

Netflix notuje coraz większe zyski na rynkach międzynarodowych. W Europie jednym z czołowych rynków jest ten w Wielkiej Brytanii. Zarząd streamingowego giganta obliguje się jednak do ujawniania dokładnych przychodów generowanych w WB. Tym samym chcą uczciwie i w sposób odpowiedni płacić podatek dochodowy od podmiotów prawnych.

Jest to wynikiem ciągłej krytyki spływającej na Netflixa w związku z unikaniem płacenia podatków. Tax Watch twierdzi, że brytyjski holding Netflixa zadeklarował w 2018 roku przychody w wysokości 43 milionów funtów, chociaż jego prawdziwy dochód miał wynosić około 860 milionów funtów. Rozbieżność wynikała z faktu, że holenderski oddział Netflixa uzyskiwał część przychodów od brytyjskich subskrybentów. Netflix zapowiedział, że teraz to się zmieni i wszystkie kwoty z Wielkiej Brytanii będą rozliczane wyłącznie w tym kraju, co oznaczać będzie płacenie należytej kwoty podatku.

Na ten moment liczba subskrybentów w Wielkiej Brytanii wynosi ponad 10 milionów użytkowników.