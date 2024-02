Elon Musk najbardziej przereklamowanym prezesem korporacji

YouTube

Musk znalazł się też ostatnio na szczycie innego rankingu, choć raczej nie będzie z tego zadowolony. Dotycząca najbardziej podziwianych firm ankieta Fortune zawiera sekcję, w której setki prezesów zostało poproszonych o uszeregowanie swoich kolegów pod względem tego, kto jest najbardziej przereklamowany, a kto nie jest wystarczająco doceniany. Elon Musk drugi rok z rzędu zajął pierwsze miejsce na liście najbardziej przereklamowanych CEO, zdobywając 399 głosów. Drugie miejsce z 302 głosami zajął szef Disneya Bob Iger, którego zresztą Musk wyjątkowo nie znosi.

W sekcji najbardziej niedocenianych szef Microsoftu Satya Nadella został numerem jeden z 274 głosami. Nadella okupuje szczyt tej listy przez ostatnie osiem lat.

Ambitne, ale niespełnialne obietnice Muska dotyczące kolonizacji Marsa i dostarczenia w pełni autonomicznych Tesli, które zapowiadał na rok 2016 rok, przyczyniły się do zdobycia tytułu najbardziej przereklamowanego. Fakt, że Tesla nie spełniła prognoz dotyczących zysków i przychodów w ostatnim kwartale, a cena jej akcji spadła o prawie 25% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, również się do tego przyczynił. Do tego dochodzi oczywiście X/Twitter, który został niedawno wyceniony na 70% mniej niż zapłacił za niego Musk pod koniec 2022 roku.

Po niedawnym orzeczeniu sędziego w stanie Delaware, gdzie zarejestrowana jest Tesla, które unieważniło jego pakiet kompensacyjny o wartości 55 miliardów dolarów, miliarder ogłosił, że Tesla przeniesie się do Teksasu.

Sędzia z Delaware Kathaleen St J McCormick zgodziła się w tym tygodniu z pozwem akcjonariusza Tesli Richarda Tornetty, który twierdził, że Tesla naruszyła swoje obowiązki powiernicze, bezpodstawnie wzbogacając swojego CEO o 55 miliardów dolarów.

Odpowiedź Muska na tę decyzję pojawiła się w postaci postów na X/Twitterze, w których doradzał on, by nigdy nie zakładać spółek w Delaware, zamiast tego wybierać Nevadę lub Teksas, jeśli „wolisz, by o sprawach decydowali akcjonariusze”.

Następnie Musk wrzucił ankietę z pytaniem, czy Tesla powinna zmienić stan rejestracji na Teksas, gdzie znajduje się fizyczna siedziba firmy. Wzięło w niej udział 1,1 miliona osób, a ostateczny wynik wyniósł 87,1% na korzyść tego posunięcia. Powołując się na wyniki ankiety, Musk zapowiedział, że Tesla niezwłocznie przeprowadzi głosowanie akcjonariuszy w celu przeniesienia stanu rejestracji do Teksasu.

Wykorzystywanie twitterowych sondaży do decydowania o ważnych decyzjach nie jest czymś nowym dla Muska. Na podstawie jednego z takich głosowań w 2022 roku przywrócił na X/Twittera konto Donalda Trumpa. Była też ankieta z pytaniem, czy powinien ustąpić ze stanowiska prezesa, na którą większość głosujących odpowiedziała „TAK” – był to jeden z przypadków, kiedy sugerował, że ankieta nie poszła po jego myśli z powodu ingerencji botów. Jak widać, twitterowa demokracja sprawdza się tylko wtedy, gdy głosowanie jest dla Elona Muska korzystne.