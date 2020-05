Seriale 2020/2021 - Flash, Supergirl, Riverdale i inne. Nowe sezony dopiero w 2021 roku

The CW jest pierwszą stacją, która odczuwa wpływ pandemii koronawirusa. Zamiast wystartować z nowymi i powracającymi serialami we wrześniu 2020 roku, gdy sezon 2020/2021 powinien się rozpocząć, podjęli decyzje o opóźnieniu go. Nie będą mieć żadnych premier jesienią 2020 roku, bo wszystko przesunęli na styczeń 2021 roku.

Na pewno jesienią zostaną wyemitowane pozostałe odcinki finałowego sezonu Nie z tego świata. Producenci maja nadzieję dokręcić je latem 2020 roku.

Zmiana terminarza sezonu seriali nie wpłynie na wielkość sezonów, które mają liczyć od 13 do 22 odcinków. Przez ich decyzję emisje zostaną wydłużone na lato 2021 roku, czyli sezon seriali w tej telewizji będzie trwać od stycznia do sierpnia 2021 roku.

Oznacza to, że najpopularniejsze seriale stacji The CW, jak Supergirl, Flash, Riverdale, Legends of Tomorrow, Black Lightning czy Wampiry: Dziedzictwo nie powrócą z nowymi sezonami jesienią 2020 roku, tak jak miałoby to miejsce w normalnej sytuacji.

Ramówka stacji The CW na styczeń 2021 roku:

Poniedziałek:

All American

Black Lightning

Wtorek:

Flash

Superman & Lois

Środa

Riverdale

Nancy Drew

Czwartek

Walker

Wampiry: Dziedzictwo

Piątek:

Penn and Teller

Whose Line Is It Anyway? (US)

Niedziela

Batwoman

Czarodziejki

Nowe seriale to Superman & Lois (część Arrowverse) i Walker (remake Strażnika Teksasu).

Takie tytuły jak Roswell, w Nowym Meksyku, Supergirl, Dynastia, In the Dark, Legends of Tomorrow oraz nowości Kung-fu i The Republic of Sarahdopiero w tzw. Midseason, który rozpocznie się w maju 2021 roku.