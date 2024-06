Emma Roberts jest dumna z roli mamy Spider-Mana w Madame Web. Chciałaby zagrać... wiedźmę

fot. FX

O katastrofie, którą była Madame Web da się łatwo zapomnieć, podobnie jak o występie Emmy Roberts w tej produkcji. Aktorka rzadko pojawiała się w materiałach promocyjnych i jej rola w filmie również była ograniczona. To dziwi, ponieważ wcielała się w matkę Petera Parkera i wydawałoby się, że jej rola będzie większa. Okazuje się, że aktorka nie ma zamiaru zawieszać superbohaterskich rajtuzów na kołku i chętnie wcieliłaby się w... wiedźmę.

Emma Roberts jest dumna z roli mamy Spider-Mana w Madame Web

Emma Roberts o roli w Madame Web:

Fajnie było wpaść i zagrać mamę Petera Parkera. Kocham reżyserkę tego filmu. Miałam z tego dużo frajdy. Uważam, że granie postaci z komiksów jest bardzo fajne. Chciałabym zagrać taką jeszcze raz, ale tym razem z może większą ilością akcji. Chciałabym znów zagrać wiedźmę. Widziałam kilka wiedźm z komiksów, którymi byłabym zainteresowana.

Mimo niewielkiej roli w samym filmie, Emma Roberts wydaje się dumna z tego, jak ważna dla mitologii Spider-Mana jest jej postać:

Urodziłam Petera Parkera! Czy jest coś bardziej heroicznego od tego? Musiałam znowu nosić sztuczny brzuch ciążowy. Znowu, to bardzo heroiczne. Nie masz pojęcia, jak to jest. A potem musiałam to znowu zrobić na planie American Horror Story przez kolejne pół roku. Powinnam mieć już trójkę dzieci, ale w rzeczywistości mam jedno.