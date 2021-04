Emma Roberts – kolejna komedia romantyczna z jej udziałem! Szczegóły About Fate

materiały prasowe

Emma Roberts współpracowała już z Tiffany Paulsen jako nastolatka przy Nancy Drew i tajemnice Hollywood, a w poprzednim roku pobijały rekordy oglądalności na Netflixie z filmem Randki od święta. Teraz łączą siły, by stworzyć kolejny rom-com, który ma potencjał, by okazać się następnym hitem aktorki.

Jak donosi portal Deadline film będzie opowiadał o dwójce ludzi, którzy choć wierzą w miłość, nie są w stanie znaleźć jej prawdziwego znaczenia. Los jednak postanowi to zmienić, różnymi pokrętnymi zbiegami okoliczności sprawiając, że ich ścieżki przetną się podczas burzliwego, szalonego Sylwestra. Zapoczątkuje to pełną chaosu komedię. Nie wiemy jeszcze, kto będzie towarzyszył Emmie Roberts na ekranie. Trwają właśnie castingi do roli głównego bohatera.

Tiffany Paulsen napisze scenariusz, a za kamerą będzie stał Marius Weisberg, którego debiut z 2008 roku stał się najlepiej sprzedawaną komedią w języku rosyjskim w Europie. About Fate da mu szansę zadebiutować ponownie, ale w Hollywood. Za to produkcją zajmą się Vincent Newman, z którym Emma współpracowała już przy głośnym filmie Millerowie, Marina Bespalow i Vladimir Koshelev. To obiecujący skład.

Jeśli i ten film okaże się hitem, Emma Roberts może stać się w przyszłości prawdziwą ikoną komedii romantycznych. Co więcej, nie ogranicza się tylko do aktorstwa, ponieważ próbuje swoich sił także jako producentka. Aktualnie w tej roli pracuje nad serialem First Kill dla Netflixa.