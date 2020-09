Emmy 2020 - lista zwycięzców i zaskakujące triumfy. Zendaya najmłodszą laureatką w historii!

for. HBO

To już 72. rozdanie tak zwanych telewizyjnych Oscarów, czyli amerykańskich nagród Emmy przyznawanych za produkcję telewizyjną. Gala odbyła się w nocy 20 września, a prowadził ją Jimmy Kimmel - całkowicie online ze względu na trwającą pandemię koronawirusa. Co za tym idzie, prezenter przemawiał do kartonowej publiczności, "śmiech widowni" to śmiech nagrany w poprzednich latach i odtwarzany na nowo, a nominowani odbierali swoje nagrody na małych imprezach i w domach, gdzie przyjechali dziennikarze ABC. Wśród kartonowych odpowiedników gwiazd (intrygujący pomysł!) pojawił się żywy Jason Bateman.

https://twitter.com/ChicksInTheOff/status/1307836795288276992

Oprócz niego i Kimmela na miejscu pojawiło się jeszcze kilka gwiazd, które ogłaszały werdykty, w tym Jennifer Aniston.

https://twitter.com/DanLinden/status/1307835649240846338

Jeśli chodzi o nagrody, rekordzistą gatunkowym okazał się kanadyjski serial... Schitt’s Creek, który wygrał aż w 9. kategoriach. Jest to rekordowa liczba nagród dla produkcji komediowej przyznanych podczas jednej gali. Kolejną rekordzistką okazała się Zendaya, zgarniając nagrodę za swoją rolę w serialu Euforia i stając się zarazem najmłodszą laureatką Emmy w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa.

W kategoriach związanych z serialami limitowanymi triumfowali Watchmen, sumarycznie zdobywając najwięcej nagród (11), zaś najlepszym serialem dramatycznym okazała się Sukcesja (w sumie 7 nagród) - już drugi rok z rzędu. Siedem statuetek, głównie w kategoriach technicznych, zgarnął też The Mandalorian! Biorąc pod uwagę liczbę nominacji, wielkim przegranym jest serial Wspaniała pani Maisel - nominowany w 20 kategoriach wygrał jedynie 4 statuetki.

Emmy 2020 - lista zwycięzców w najważniejszych kategoriach:

Najlepszy serial obyczajowy: Sukcesja

Najlepszy serial limitowany: Watchmen

Najlepszy serial komediowy: Schitt’s Creek

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa w serialu obyczajowym: Zendaya (Euforia)

Najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu obyczajowym: Jeremy Strong (Sukcesja)

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu obyczajowym: Julia Garner (Ozark)

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu obyczajowym: Billy Crudup (The Morning Show)

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa w serialu limitowanym: Regina King (Watchmen)

Najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu limitowanym: Mark Ruffalo (To wiem na pewno)

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym: Uzo Aduba (Mrs. America)

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym: Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen)

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa w serialu komediowym: Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

Najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu komediowym: Eugene Levy (Schitt’s Creek)

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym: Annie Murphy (Schitt’s Creek)

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym: Daniel Levy (Schitt’s Creek)

Najlepszy program reality show: RuPaul’s Drag Race

Najlepszy talk show: Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

Pełną listę nagrodzonych znajdziecie na oficjalnej stronie nagród Emmy - tutaj.