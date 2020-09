Emmy 2020 - poznaliśmy zwycięzców w kategoriach technicznych. The Mandalorian wielkim wygranym

fot. materiały prasowe

W środę, 16 września, w trakcie trzeciego dnia rozdania nagród Emmy nazywanych telewizyjnymi Oscarami wręczono statuetki za osiągnięcia techniczne. Najwięcej, po aż pięć nagród zdobył serial platformy Disney+, The Mandalorian. Są to zarazem pierwsze statuetki Emmy dla tego serwisu. Niewiele mniej, bo cztery nagrody otrzymało widowisko HBO, Watchmen. Poniżej przedstawiamy Wam pełną listę laureatów w kategoriach technicznych.

fot. HBO

SCENOGRAFIA WSPÓŁCZESNA W SERIALU GODZINNYM LUB FILMIE

Opowieść podręcznej odc. Household

SCENOGRAFIA W SERIALU LUB FILMIE PÓŁGODZINNYM

The Mandalorian odc. The Mandalorian

MONTAŻ DŹWIĘKU W SERIALU KOMEDIOWYM, DRAMATYCZNYM LUB ANIMOWANYM PÓŁGODZINNYM

The Mandalorian odc. The Mandalorian

MONTAŻ DŹWIĘKU W SERIALU KOMEDIOWYM LUB DRAMATYCZNYM GODZINNYM

Stranger Things odc. Chapter Eight: The Battle Of Starcourt

DŹWIĘK W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE

Watchmen odc. This Extraordinary Being

DŹWIĘK W SERIALU KOMEDIOWYM, DRAMATYCZNYM LUB ANIMOWANYM PÓŁGODZINNYM

The Mandalorian odc. The Child

MONTAŻ W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE

Watchmen odc. A God Walks In To Abar

MONTAŻ W SERIALU DRAMATYCZNYM

Sukcesja odc. This Is Not For Tears

MONTAŻ W SERIALU KOMEDIOWYM

One Day at a Time odc. Boundaries

KOSTIUMY HISTORYCZNE

The Crown odc. Cri De Coeur

KOSTIUMY W PRODUKCJI SCI FI/FANTASY

Watchmen odc. It’s Summer And We’re Running Out Of Ice

CHARAKTERYZACJA PROTETYCZNA

Star Trek: Picard odc. Absolute Candor

CHARAKTERYZACJA HISTORYCZNA NIEPROTETYCZNA

Wspaniała pani Maisel odc. It’s Comedy Or Cabbage

FRYZURY W SERIALU WSPÓŁCZESNYM

Czarno to widzę odc. Hair Day

ZDJĘCIA W SERIALU JEDNOKAMEROWYM PÓŁGODZINNYM

The Mandalorian odc. The Reckoning

ZDJĘCIA W SERIALU WIELOKAMEROWYM

The Ranch odc. It Ain’t My Falt

ZDJĘCIA W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE

Watchmen odc. This Extraordinary Being

EFEKTY SPECJALNE WSPIERAJĄCE

Wikingowie odc. The Best Laid Plans

EFEKTY SPECJALNE

The Mandalorian odc. The Child