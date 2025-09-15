placeholder
Emmy 2025 - pełna lista zwycięzców. Serial Netflixa triumfuje; jest i nagroda dla DC

Wiemy już, jakie seriale i aktorzy zgarnęli prestiżowe statuetki Emmy w tym roku. Zobaczcie pełną listę poniżej.
Paulina Guz
Tagi:  Pingwin 
Emmy netflix emmy 2025 Dojrzewanie dc
7. Dojrzewanie Fot. Netflix
Emmy 2025 rozdane. Limitowany serial Dojrzewanie od Netflixa triumfuje. Zdobył aż sześć głównych nagród, w tym trzy dla scenarzysty, producenta i aktora Stephena Grahama. To ogromny sukces. Jeśli chodzi o najlepszy serial dramatyczny, statuetkę wygrało The Pitt z Maxa. To całkiem nowa produkcja, która na razie ma tylko 1. sezon. Za to w kategorii Najlepszy serial komediowy zwyciężyło Studio z Apple TV+.

Co na pewno jednak zaciekawi naszych czytelników, głodnych newsów komiksowych, nagrodę dla Najlepszej aktorki w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym zgarnęła Cristin Milioti jako Sofia Falcone w Pingwinie, który można obejrzeć w serwisie Max. To tytuł z uniwersum DC, skupiający się na postaciach z Batmana Matta Reevesa. 

Emmy 2025 - pełna lista zwycięzców

  • Najlepszy serial dramatyczny - The Pitt (Max)
  • Najlepszy serial komediowy - Studio (Apple TV+)
  • Najlepszy serial limitowany lub antologia - Dojrzewanie (Netflix)
  • Najlepszy aktor w serialu dramatycznym - Noah Wyle jako dr Michael Robinavitch w The Pitt (Max)
  • Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym - Britt Lower jako Helly Riggs w Rozdzieleniu (Apple TV+)
  • Najlepszy aktor w serialu komediowym - Seth Rogen jako Matt Remick w Studio (Apple TV+)
  • Najlepsza aktorka w serialu komediowym - Jean Smart jako Deborah Vance w Hacks (Max)
  • Najlepszy aktor w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym - Stephen Graham jako Eddie Miller w Dojrzewaniu (Netflix)
  • Najlepsza aktorka w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym - Cristin Milioti jako Sofia Falcone w Pingwinie (Max) 
  • Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym - Tramell Tillman jako Seth Milchick w Rozdzieleniu (Apple TV+)
  • Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym - Katherine LaNasa jako Dana Evans w The Pitt (Max)
  • Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym - Jeff Hiller jako Joel w Ktoś, gdzieś (Max)
  • Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym - Hannah Einbinder jako Ava Daniels w Hacks (Max)
  • Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym - Owen Cooper jako Jamie Miller w Dojrzewaniu (Netflix)
  • Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym - Erin Doherty jako Briony Ariston w Dojrzewaniu (Netflix)

Źródło: Deadline

