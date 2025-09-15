Emmy 2025 - pełna lista zwycięzców. Serial Netflixa triumfuje; jest i nagroda dla DC
Wiemy już, jakie seriale i aktorzy zgarnęli prestiżowe statuetki Emmy w tym roku. Zobaczcie pełną listę poniżej.
Emmy 2025 rozdane. Limitowany serial Dojrzewanie od Netflixa triumfuje. Zdobył aż sześć głównych nagród, w tym trzy dla scenarzysty, producenta i aktora Stephena Grahama. To ogromny sukces. Jeśli chodzi o najlepszy serial dramatyczny, statuetkę wygrało The Pitt z Maxa. To całkiem nowa produkcja, która na razie ma tylko 1. sezon. Za to w kategorii Najlepszy serial komediowy zwyciężyło Studio z Apple TV+.
Co na pewno jednak zaciekawi naszych czytelników, głodnych newsów komiksowych, nagrodę dla Najlepszej aktorki w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym zgarnęła Cristin Milioti jako Sofia Falcone w Pingwinie, który można obejrzeć w serwisie Max. To tytuł z uniwersum DC, skupiający się na postaciach z Batmana Matta Reevesa.
Emmy 2025 - pełna lista zwycięzców
- Najlepszy serial dramatyczny - The Pitt (Max)
- Najlepszy serial komediowy - Studio (Apple TV+)
- Najlepszy serial limitowany lub antologia - Dojrzewanie (Netflix)
- Najlepszy aktor w serialu dramatycznym - Noah Wyle jako dr Michael Robinavitch w The Pitt (Max)
- Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym - Britt Lower jako Helly Riggs w Rozdzieleniu (Apple TV+)
- Najlepszy aktor w serialu komediowym - Seth Rogen jako Matt Remick w Studio (Apple TV+)
- Najlepsza aktorka w serialu komediowym - Jean Smart jako Deborah Vance w Hacks (Max)
- Najlepszy aktor w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym - Stephen Graham jako Eddie Miller w Dojrzewaniu (Netflix)
- Najlepsza aktorka w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym - Cristin Milioti jako Sofia Falcone w Pingwinie (Max)
- Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym - Tramell Tillman jako Seth Milchick w Rozdzieleniu (Apple TV+)
- Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym - Katherine LaNasa jako Dana Evans w The Pitt (Max)
- Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym - Jeff Hiller jako Joel w Ktoś, gdzieś (Max)
- Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym - Hannah Einbinder jako Ava Daniels w Hacks (Max)
- Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym - Owen Cooper jako Jamie Miller w Dojrzewaniu (Netflix)
- Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym - Erin Doherty jako Briony Ariston w Dojrzewaniu (Netflix)
Źródło: Deadline
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
15
wrz
LEGO Voyagers
17
wrz
Mass Effect: Gra Planszowa
18
wrz
Dying Light: The Beast
18
wrz
Mort
18
wrz
Ten sam dzień z tobą
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1946, kończy 79 lat
ur. 1977, kończy 48 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1957, kończy 68 lat