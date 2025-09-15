Emmy 2025 - pełna lista zwycięzców. Serial Netflixa triumfuje; jest i nagroda dla DC

Fot. Netflix

Emmy 2025 rozdane. Limitowany serial Dojrzewanie od Netflixa triumfuje. Zdobył aż sześć głównych nagród, w tym trzy dla scenarzysty, producenta i aktora Stephena Grahama. To ogromny sukces. Jeśli chodzi o najlepszy serial dramatyczny, statuetkę wygrało The Pitt z Maxa. To całkiem nowa produkcja, która na razie ma tylko 1. sezon. Za to w kategorii Najlepszy serial komediowy zwyciężyło Studio z Apple TV+.

Co na pewno jednak zaciekawi naszych czytelników, głodnych newsów komiksowych, nagrodę dla Najlepszej aktorki w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym zgarnęła Cristin Milioti jako Sofia Falcone w Pingwinie, który można obejrzeć w serwisie Max. To tytuł z uniwersum DC, skupiający się na postaciach z Batmana Matta Reevesa.

Emmy 2025 - pełna lista zwycięzców